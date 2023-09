– Őszintén megmondva, nem voltam elégedett a fukuokai világbajnokságon nyújtott szereplésemmel. Úgy utaztam Csengtuba, hogy meg akartam mutatni, képes vagyok érmet szerezni – mondta el a sportoló. – Harmincegyedikén hajnalban érkeztünk meg Kínába, az én versenyszámaim harmadikától voltak, ezekben a napokban mentálisan nem volt egyszerű, már nagyon honvágyam volt, mégis úgy éreztem, hogy teher nélkül tudok úszni.

Sebestyén Dalma 100 méter pillangón, 200 méter vegyesúszásban és 200 pillangón mérette meg magát. Utóbbi két számban második, míg 100 pillangón a hetedik helyezést szerezte meg.

– A 2019-es nápolyi universiade felejthetetlen élmény volt, így nagyon vártam ezt a versenyt is. A mezőny ugyanakkor kemény volt, voltak olyan ellenfeleim is, akik korábban szintén úsztak már Európa-bajnoki döntőt. Az is nagyon motiváló volt, hogy minden nap megtöltötték a lelátót a nézők, ráadásul nem csak a kínai versenyzőket biztatták, hanem nekünk is szurkoltak. A falu is nagyon színvonalas volt, szinte pont olyan, mint az olimpián. A sűrű menetrend mellett pedig még a pandaparkba is sikerült elmennünk.

Sebestyén Dalma elmondta: sok mindent tanult abból, hogy egymás után két világversenyen is szerepelt.

– Az, hogy a fizikai és pszichológiai fáradság ellenére is tudtam teljesíteni, bebizonyította, sokkal többre vagyok képes, mint amit hiszek magamról. Január óta nem sokat voltunk itthon, azt az időszakot, amíg nélkülöznünk kellett az ötven méteres medencét, igyekeztünk edzőtáborokkal és versenyekkel áthidalni.

Az őszi rövid pályás szezonra jövő héten kezdődik a felkészülés, az év végétől pedig már az olimpia a fő cél.

– Remélhetőleg az idei cikluszáró verseny Győrben lesz. Ez egy jó lehetőség lenne megúszni az olimpiai szintidőt. A jövő esztendő is mozgalmasnak ígérkezik, ugyanis az olimpia mellett Európa- és világbajnokság is lesz. A koronavírus miatt elmaradt világversenyek pótlása még most is tart, ezért ilyen sűrű a program. Jól át kell majd gondolni, hogy hogyan és melyik versenyekre időzítsük a formát.

Sebestyén Dalma a mindennapos élsport mellett a Széchenyi Egyetem sport és rekreáció szakán is tanul.

– Rengeteg mindent kaptam és kapok is ettől a sporttól, amiért nagyon hálás vagyok. Ugyanakkor fontos, hogy egyen egy biztos háttér. Már a szakdolgozattémák közül válogatok, de a következő év olyan mozgalmas lesz a sport terén, nem hiszem, hogy végezni tudok. Termesztésen nem egyszerű a tanulást és a sport karriert összehangolni, ehhez nagyon sok támogatást kapok az oktatóimtól és a szeretteimtől. Maximalista vagyok és nem csak a medencében, ezért nem mindig könnyű velem, ezért mindig hálás vagyok nekik.