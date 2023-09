Az antwerpeni olimpiai kvalifikációs világbajnokságra készülő férfi válogatott tatai edzőtáborába látogatott dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

A különleges nyílt edzésen a teljes vb-csapat tréningezett, így a Győri AC-ot képviselő Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, valamint Balázs Krisztián, Kiss Balázs és Bátori Szabolcs is a szerekhez lépett. A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) vezetői közül a kétszeres olimpiai bajnok Magyar Zoltán elnök, a vb-6. helyezett Altorjai Sándor főtitkár és az olimpiai bajnok Berki Krisztián sportigazgató kísérte az államtitkárt. A keddi edzés Kovács István szövetségi kapitány irányításával a szeptember 30-án kezdődő vb imitációja volt, ugyanis ugyanolyan szersorrenden, ugyanannyi idő alatt mutatták be gyakorlataikat a tornászok, mint a belga világversenyen, ahol olimpiai kvalifikációt lehet szerezni.

A magyar férfi csapat a Kovács Zsófia, Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili, Bácskay Csenge, Szilágyi Nikolett alkotta női együttessel közösen szeptember 25-én, hétfőn indul a világbajnokságra.

Dr. Schmidt Ádám, a HM sportért felelős államtitkára: - Mindannyian tudjuk, hogy a magyar élsportban a legtöbb helyen az olimpia a legfontosabb viszonyítási pont. Kevesebb, mint egy év van hátra Párizsig, immár mindenki az olimpiai kvalifikációra fókuszál, ezért is tartom fontosnak, hogy meglátogassam a versenyekre készülő sportolókat. Ilyenkor tudok velük és az edzőikkel is pár szót váltani, személyesen is biztosíthatom őket arról, hogy a sportállamtitkárságon mindent megteszünk a zavartalan felkészülésük érdekében. Nagyon örülök a hazai tornasport fejlődésének, hatalmas eredmény lenne, ha hosszú évtizedek után ismét szurkolhatnánk tornacsapatnak az olimpián. Köszönöm a szövetségnek, hogy itt lehettem, a versenyzőknek pedig sok sikert kívánok a világbajnokságra!

Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke: - A vb előtt vagyunk pár nappal, úgyhogy a kulisszatitkokra is kíváncsi volt, ilyenkor igazán izgalmas a felkészülés, főleg ez a mostani versenyszerű edzés. Elmondtuk, hogy most a kvótaszerzés miatt a biztonságra megyünk rá a vb-n, a rizikós elemeket kihagyjuk, hiszen a csapateredmény a fontos, az első tizenkettőben kell végeznünk, ha csapattal szeretnénk kvalifikálódni Párizsra. Most a lányoknál és a fiúknál is van esély, utoljára nagyon régen, 1992-ben, illetve 1996-ban voltunk csapattal az ötkarikás játékokon. Az is szóba került, hogy a torna az atlétika és az úszás mellett egy alapsportág, és ezek a sportágak olyan képességeket fejlesztenek, amelyeket sokrétűen hasznosíthatnak sporttevékenységükben a sportolók.

Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára: - Az államtitkár nagy örömmel nézte azokat a gyakorlatokat, mozdulatsorokat, amelyek testközelből nézve még inkább fantasztikus látványt nyújtanak, és sokszor szinte a fizika törvényeit meghazudtoló, hogy mire képesek a fiúk. Nemcsak velünk, vezetőkkel beszélgetett el, hanem a fiúk nagy örömére Mészáros Krisztoferrel és Balázs Krisztiánnal is váltott néhány szót.

Berki Krisztián, a MATSZ sportigazgatója: - Most már nemcsak vágyálom, hogy bekerüljünk a vb-n a legjobb tizenkét csapatba, ennek van realitása is. Az elmúlt évek tendenciáit megfigyelve szövetségi szinten is azt tudjuk kommunikálni, hogy van esélyünk, bár nem könnyű. Most már huszadik napja folyamatos terhelés alatt vannak a versenyzők, alig várjuk, hogy jövő vasárnap odaálljanak a szerekhez Belgiumban.