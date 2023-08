Teskánd (megyei I. o.)–Csornai SE (NB III) 1–2 (1–1)

Teskánd, v.: Gaál.

Teskánd: Kiss B. – Kiss P., Buzási, Szökrönyös, Csongár, Bakos, Németh N. (Megyesi), Major (Kiss D.), Bedő, Boronyák, Baráth. Edző: Deák Ádám.

Csorna: Ficsór – Füleki, Bolla, Kelemen, Füzi, Tóth A., Kerékgyártó, Ladjánszki (Csikai), Visy, Németh Bence, Németh Balázs (Márton). Edző: Németh Szabolcs.

Gsz.: Csongár (21.), ill. Németh Balázs (18.), Visy (88.).

A Csorna szerzett vezetést, ami után viszonylag gyorsan, büntetőből egyenlített a hazai csapat. A továbbjutás a hajrában dőlt el, Visy Bálint 88. percben, ollózás után szerzett parádés találatával.

Németh Szabolcs: – Meg kellett küzdenünk a külső körülményekkel is – itt gondolok a pályára, időjárásra –, amelyek nagy kihívás elé állították a csapatomat. Gratulálok az ellenfelünknek is, mert nagyon lelkesen, szívósan és ezen a pályán is sportszerűen próbált játszani, de a helyzetek alapján megérdemelten jutottunk tovább.

Bőny-Royal Plast (megyei II.)–Mezőörs (megyei I.) 1–6 (0–4)

Bőny, 300 néző. V.: Kreitl.

Bőny: Járóka I. – Nyári (Varga L.), Schultz, Járóka B. (Nagy M.), Mógor, Zobák, Virág, Bognár (Termeczky), Nép G. (Szalai R.), Horváth L. (Kálóczi), Romos. Edző: Puglits Gábor.

Mezőörs: Varga P. – Böröczky (Rigó), Debreceni, Simon (Roll), Proceller (Nagy K.), Tóth L., Zámbó, Kreicz (Szántó), Venczel (Puzsoma), Végh T., Simigla. Edző: Szekeres Krisztián.

Gsz.: Nép (68.), ill. Kreicz (21., 33.), Nép (28., öngól), Végh (37., 11-esből), Nagy K. (82.), Debrecen (90.).

A vendég Mezőörs már az első félidőben jelentős előnyt szerzett. Szünet után kissé visszavett mindkét gárda, így nem forgott veszélyben a vendégcsapat továbbjutása.

Puglits Gábor: – Számítottunk rá, hogy ennek a mérkőzésnek nem mi leszünk az esélyesei, ám lehetőségeinkhez képest mindent megtettünk, de ez ennyire volt elég.

Szekeres Krisztián: – Szeretnénk a sorozatban minél tovább eljutni, ez a mérkőzés volt az első felvonás. Sikerült hoznunk a továbbjutást. Ellenfelünknek sok sikert kívánok a bajnokságban.