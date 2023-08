A H-Moto Team versenyzője, Kovács Bálint – aki a győri Széchenyi-egyetem hallgatója – az elmúlt hétvégén folytatta a versenyzést, igaz, ezúttal nem az Endurance-világbajnokságon szállt motorra – ahol a szlovák Maco Racing Team versenyzőjeként indul –, hanem ismételten az IDM Superbike kategóriában állt rajthoz a német bajnokság egyik legjobb csapatával, a BCC Alpha Van Zon BMW-vel, akiktől gyári szerződést kapott az idei szezonra.

Felemás érzésekkel zárta a futamot Kovács Bálint.

A 21 éves motoros elmondása szerint ezúttal a szezon egyik legjobb teljesítményét tudta nyújtani: a pénteki edzéseken végig megfelelően haladt a kitűzött célja felé, a tempója fokozatosan gyorsult, már ekkor képes volt felvenni a versenyt a legjobbakkal. A szombati nap végére a 10. helyen fejezte be az időmérő edzést, ami igencsak biztató volt a vasárnapi futamok előtt. Az első futamon ebből a pozícióból vágott neki a versenynek, és remekül motorozva, sokáig a dobogóra is esélyesként végül hetedikként zárt. A második versenyen aztán a negyedik helyről indulhatott, és úgy nézett ki, hogy idei legjobb futamát teljesítheti, ám túlvállalta magát az egyik kanyarban, elment a motor eleje, bukott és a viadal feladására kényszerült.

„Assenben sikerült közelebb kerülni az élmezőny tempójához. A pénteki szabadedzéseket magabiztosan kezdtem, folyamatosan fejlődtem, jól mentek a beállítások és a tempóm is rendkívül bíztató volt, dinamikusan, hasonló ritmusban haladtunk a többi versenyzővel. Szombaton az időmérőkön kicsit csalódott voltam, minimális különbségekkel, nagyon szoros volt a mezőny, de végül a 10. pozíciót értem el, amivel nem voltam teljesen elégedett. Vasárnap az első futamban a versenytempómat megfelelőnek éreztem, tudtam tartani a sebességet az élen haladókkal. Az első két versenyzőtől kicsit lemaradva, a második bolyban motoroztam szinte végig, közel álltam a dobogós helyhez, ami még jobban inspirált. A verseny második felében hasonló időket mentem, mint a harmadik-negyedik helyen motorozó pilóták. A végén a hetedik helyen végeztem, amivel elégedett voltam, ráadásul ezzel az eredménnyel a második futamban a negyedik rajtrácsról indultam. Sajnos a második futammal kevésbé volt szerencsém, pedig a rajtnál úgy éreztem, elérhetem az IDM-ben az idei legjobb eredményemet. Az egyik kanyarban elment a motor eleje, sokáig próbáltam megmenteni, de nem tudtam, ráadásul egy másik pilóta belement a motoromba, emiatt be kellett fejeznem a versenyt. Ami pozitívum, hogy a versenytempóm futamonként folyamatosan javul, most éreztem leginkább, hogy közel vagyok az élmezőnyhöz. Hiszek benne, hogy az utolsó futamon, Hockenheimben még közelebb kerülhetek hozzájuk”– fogalmazott Kovács Bálint.

Egy hetedik hellyel erősített pozícióján a Győrben tanuló motoros.