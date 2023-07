Idén a dél-koreai Daeguban rendezték meg a Nemzetközi Gyermek Játékokat, amelyen Sopront atléták, kosarasok és teniszező fiatalok képviselték.

A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia, az SVSE tenisz-szakosztálya és a SMAFC delegált négy-négy fiatal sportolót a Nemzetközi Gyermek Játékokra. A küldöttséget Csiszár Szabolcs alpolgármester vezette, az edzőkkel dr. Sárvári Szabolcs jegyző és Szabó Bálint, a Soproni Sportfelügyelet vezetője is a dél-koreai Daeguba utazott. Minden évben más ország más városa kapja meg a Nemzetközi Gyermek Játékok rendezési jogát, amin hosszú ideje rendszeresen részt vesznek a soproni sportolók is.

- A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémiát Vida Márk, Horváth Botond, Németh-Hajnal Csongor és Nagy Zétény képviselte - mondta elöljáróban Horváth József, a sportiskola szakmai igazgatója. A 2009-es születésű játékosok három-három elleni mérkőzéseket játszottak nagyon erős csapatokkal: Izrael, Dél-Korea és Szlovénia ifjaival.

- A fiúk megilletődötten kezdték a tornát, s bár győzniük nem sikerült, meccsről meccsre jobbak voltak, az utolsó mérkőzésen már nagyon szép és erős játékot mutattak - értékelte növendékeit az igazgató. Érdekesség, hogy Horváth József nagy visszatérője a Nemzetközi Gyermek Játékoknak, 1989-ben még mint atléta versenyzett is, azóta pedig edzőként kíséri a játékosokat.

A SMAFC atlétikai szakosztálya Horváth Kornélt, Koch Nórát, Kis-Soós Hunort és Szabó-Kirády Lizát delegálta a dél-koreai versenyre. A fiatal sportolókat Nagy Nikolett edző kísérte. Kis-Soós Hunor kilencedik lett 1500 méteren, Szabó-Kirády Liza pedig a negyedik helyen végzett a távolugrók között, éppen csak lemaradva a dobogóról. Horváth József elnök az eredményekkel is elégedett, és azt is hangsúlyozta, hogy a nemzetközi összevetés mindig nagyon fontos a sportolók számára. A versenyek mellett pedig volt idő a koreai kultúrával és látnivalókkal való ismerkedésre is, így valószínűleg minden résztvevő számára hatalmas élmény volt a részvétel.

Így gondolja ezt Úr Csaba is, aki edzőként az SVSE teniszezőit kísérte. A sok élmény és tapasztalat mellett azt is kiemelte, jó volt látni, ahogy a soproni delegáció tagjai egymás küzdelmeit figyelemmel kísérve drukkoltak és buzdították társaikat. Az SVSE Kótai Lucát, Fizel Laurát, Polgárdy Tamást és Wurdits Martint delegálta a nemzetközi játékokra, akiknek harminckét induló csapat között kellett megmutatniuk tudásukat. A két lány egyéniben a legjobb nyolc közé, a fiúk a legjobb 16 közé jutottak, párosban pedig a fiúk a legjobb nyolc között zártak. Kótai Luca és Fizel Laura párosa a legjobb négy közé jutott és végül dobogós helyet, bronzérmet szereztek a Nemzetközi Gyermek Játékokon!