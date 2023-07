Jánossomorján az 1998-as esztendő aranybetűkkel szerepel az évkönyvekben. Huszonöt évvel ezelőtt a csapat megnyerte a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályú bajnokságot és feljutott az NB III-ba, és ugyanekkor megnyerte a Szabad Föld-kupát is.

Az előző két esztendőben is őszi elsőként zárt a jánossomorjai csapat, a bajnoki címet azonban akkor egyik alkalommal sem tudta megszerezni. Nem úgy, mint 1998-ban!

A bajnokság első felében hazai pályán több nagy gólkülönbségű sikert ért el a csapat: Győri Elektromos 5–1, Hegyeshalom 6–1, Mosonszentmiklós 5–0, Mofém 3–0, és mindössze Farádon kapott ki.

A tavaszi rajt rosszul sikerült, hiszen előbb az Elektromosnál, aztán Abdán is bukott a csapat, ám ezt követően egy kilencmeccses nyerő széria következett.

A Jánossomorja az utolsó előtti fordulóban a Beled elleni 10–1-es gólzáporos győzelemmel biztosította be az elsőségét, a fináléban már fieszta volt Mosonmagyaróváron a Mofém 6–0-ás legyőzésekor. Ezzel 5 ponttal előzte meg az ezüstérmes Abdát.

Az osztály gólkirálya Molnár Ferenc lett 31 találattal.

A csapat népszerűsége egyre nőtt, a tavaszi hazai mérkőzéseket 800–1000 néző látogatta.

A bajnokcsapat tagjai (mérkőzés/gól): Borsodi Zsolt 13/2, Cser József 21/10, Cser Szabolcs 5. Drobnitsch Vilmos 28, Eke Lajos 29/9, Görgics János 25/9, Hegedűs Béla 25, Körmendi Ferenc 29/5, Ladányi János 8, Molnár Ferenc 29/31, Nagy László 25/1, Németh Attila 6, Rozsos Ferenc 25, Szalka Ferenc 23/4, Szitás Róbert 25/14, Tesch Ferenc 10/1, Varga Róbert 26/12, Veller Ervin 26. Edző: ifj. Drobnitsch Tamás.