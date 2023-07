Szombaton rendezi a nádorvárosi DAC Győrben a Héger Ádám-emléktornát. Az egykori kapus több megyei csapatnál is megfordult, 21 évesen 2013 októberében a Fejér megyei Mélykút közelében bűncselekmény áldozata lett. Halála óta a DAC-nál minden évben futballtornával emlékeznek rá. Az idei torna rendezői egy különleges fotóval (is) népszerűsítik az eseményt, ugyanis a győztes ugyanolyan kupát kapott korábban, mint amilyet a világhírű Liverpool vehetett át nemrég egy felkészülési tornán.

„Amikor Liverpoolban azt játsszák, hogy ők is DAC Héger Ádám-emléktornát nyertek... Az igazi tornát július 29-én (szombaton) rendezzük a DAC-pályán 15.30-as kezdéssel. Szurkoljunk együtt!” – írták a győri klub Facebook-oldalán a fotó mellé.

A képre egyébként a DAC egyik játékosa, Szabó Ábel figyelt fel.

„Instagramon követem a Sportsbible oldalát és ők is arról cikkeztek, hogy egy srácnak – aztán mint kiderült további twittekből, hogy fél Angliának – ugyanilyen trófeája van otthon, viszont az övé a kicsinyített mása. Én pedig emlékeztem, hogy teljesen ugyanilyen kupával vagyok lefotózva egy Héger Ádám-emléktorna után 2020. július 25-én. Meglepődtem persze, egyből be is küldtem a csapatunk csoportjába, hogy engem is elvitt a Pool, de az is lehet, hogy a Pool nyert Héger-emléktornát” – mesélte viccesen Szabó Ábel.

A liverpooliak, van Dijk és Klopp a németországi győzelem után...

A képen a győri csapatnál is meglepődtek, ezt a kék-fehérek klubigazgatója, Hontvári Tamás árulta el.

„Nem tudtuk, hogy a serleg úgymond nemzetközi dizájn. Egyből az jutott az eszembe, hogy miért ne rakhatnánk ki a fotót az oldalunkra. Ábel is beleegyezett, így megosztottuk a képeket a szurkolóinkkal. A mi kupánk amúgy vándorserleg, de arról, hogy hogyan került Győrbe, az elnökünk, Arnold Csaba többet tud mondani.”

„A serleget az első, tíz évvel ezelőtti emléktornára vásárolta Győrben, a Gravír Papír Stúdióban a klub akkori elnöke Héger József, a szerencsétlenül járt Ádám nagybátyja – teszi hozzá Arnold Csaba. – Azóta a DAC ötször már megnyerte a tornát, így a trófea végleg a klub tulajdona maradt. Azóta másik serleget kap a győztes, de most a hétvégi tornán kirakjuk az eredetit is, hogy meg tudják nézni a szurkolók” – árulta el az elnök.

...valamint a DAC-os Szabó Ábel egy ugyanolyan serleggel

A liverpooliak serlegét pár napja vehette át a már Szobosz- lai Dominiket is a soraiban tudó angol együttes. A fotó több helyre is „kikerült”, így július 20-án megosztotta a vezetőedző, Jürgen Klopp mellett álló liverpooli játékos, Virgil van Dijk is. A trófeát amúgy a Karlsruhe 4–2-es legyőzését követően kapta a szigetországi sztáralakulat, amely tíznapos edzőtáborban vett részt Németországban. Kloppék hétfőn – már a kisebb sérüléssel bajlódó Szoboszlai nélkül – a Greuther Fürth ellen játszottak 4–4-es döntetlent.

A győri, Pápai úti emléktornára már azért is érdemes lesz kilátogatni, mert a DAC itt búcsúztatja el egyik régi játékosát, Keszei Jánost, aki befejezi aktív pályafutását.

A szombati torna programja: DAC II–Győrújfalu, 15.30 óra. OFC Királyfiakarcsa–DAC Nádorváros, 16.25 óra. Bronzmérkőzés, 17.20 óra. Döntő, 18.15 óra. Eredményhirdetés, 19.35 óra.