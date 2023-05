ETO FC Győr - Astra HFC 4-0 (1-0)

Győr, Simple Liga női labdarúgó-mérkőzés. V.: Kalmár (Majorné, Jakab)

ETO: Borók - Kaziupa, Kovács L. (Nagy 46’), Savanya, Öreg, Kern, Herczeg, Süle (Sali 58’), Németh L. (Siklér 70’), Cameron (Hollingsworth 70’), Vida. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Astra: Magyar – Pap (Kövy 70’), Vicsek, Benkő, Lovász, Szakonyi, Vidács, Véninger, Erdész, Kós (Antalicz 70’), Madrid (Lovász 82’). Vezetőedző: Király Bianka.

Gsz.: Süle, Savanya, Kocsán, Siklér.

Szinte el sem kezdődött a mérkőzés, de már félbe is szakadt, mert a 4. percben óriási zápor zúdult a pályára és a játékvezető ideiglenesen megszakította a játékot. Közel negyedóra múlva tértek vissza a játéktérre a csapatok, melyen tócsákban állt a víz a lezúdult hatalmas mennyiségű eső miatt. A „vízilabdában” is a hazaiak jártak az élen, hiszen több helyzetet is kialakítottak, amelynek megkoronázásaképpen Süle huszonöt méterről lőtt a jobb felső sarokba. 1-0.

Az első félidő további részében is a győri együttes játszott fölényben, de további találat nem született az első negyvenöt percben.

Forrás: etofc.hu

Fordulás után Öreg iramodott meg a jobb szélen, beadása után Cameron cselezte ki védőjét, majd óriási helyzetben a kapust találta telibe. A 63. percben ritkán látható nagy gólt láthattak a kilátogató szurkolók: Savanya huszonhat méterről, ballal óriási gólt lőtt a bal felső sarokba. 2-0. A 67. percben egy szemre is tetszetős hazai akciót követően Németh Loretta bal oldali beadására Kocsán érkezett jó ütemben, közelről a kapuba lőtt. 3-0. Néhány perccel később heves zivatar és villámlás miatt a játékvezető újra megszakította a mérkőzést. Miután újra a játéké lett a főszerep a 80. percben Savanya bal oldali beadását Siklér passzolta közelről a hálóba. 4-0.

A szinte végig szakadó esőben, víztócsákkal teli, mély talajú pályán végig az ETO irányította a játékot és a helyzetek alapján ilyen arányban is megérdemelten nyert. A csapatra jövő szombaton Budapesten az MTK elleni rangadó vár.

Dörnyei Balázs vezetőedző: - Az időjárás kissé zaklatottá tette a mérkőzést, de az esőben, mély talajon is nagy fölényben játszva, szép gólokat szerezve, magabiztosan szereztük meg a győzelmet.

Vasárnap az ETO – Kozármisleny NB II-es bajnoki mérkőzés szünetében a győri klub vezetői köszöntik a kupagyőztes ETO FC női labdarúgócsapatát.