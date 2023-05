"Németh Balázs kiváló ember, pozitív személyiség, s az az esemény, amit képvisel, az egész ország, s a nemzet számára nagyon fontos. Atlétikai világbajnokságot megtartani, színvonalasan lebonyolítani, óriási lehetőség minden magyar ember számára, s Balázs olyan személyiség, akinek irányításával, s a csapatával bizonyos, hogy sikeres rendezvényt tudunk rendezni. Azért hívtam el, mert egyrészt Győr egy sportos város, másrészt szeretném, ha minél többen tudnának arról, hogy hol tartanak a világbajnokság előkészületei, s beszéljen arról, milyen kiváló sportolók látogatnak el hazánkba. Van azonban egy jótékonysági célja is az eseményünknek – árulta el a képviselő. – Szeretnénk annak a lehetőségét megteremteni, hogy rászorulók is eljuthassanak a budapesti világbajnokságra. A vb szervezői ajánlották fel a jegyeket, mi pedig a Méhecske alapítvánnyal abban segítünk, hogy olyan halmozottan rászoruló családok is eljuthassanak, illetve ott is tartózkodhassanak a versenyen, akik ilyen támogatás nélkül, biztosan nem jutnának el egy ekkora eseményre" – tette hozzá Kara Ákos.

Fotó: Nagy Gábor

"Örömmel járom az országot, tavaly szeptember óta fogom össze azt a csapatot, amely szervezi a világ harmadik, az ország legnagyobb sporteseményét, az atlétikai világbajnokságot. Örülök, hogy minél több helyre eljut a híre a vb-nek. Több szabadidős és sportrendezvényhez kapcsolódunk, mert a világbajnokság segítségével célunk, hogy minél több embert rávegyünk, mozogjon, sportoljon. Persze vannak egyéb közönségtalálkozók, mint ez a mostani is, ahol megoszthatom azokat háttérinformációkat, hogy hogyan, miképp áll össze a szervezés, mert ekkora sportesemény még soha nem volt az országban, de Közép-Európában sem – emelte ki Németh Balázs. – Most nagyjából ötszázan dolgozunk ezen, a végén pedig majd tízezer ember munkáját kell összehangolni. Fő feladatom ilyenkor, hogy megpróbáljak mindenkit elcsábítani a Nemzeti Atlétikai Központba augusztus 19-e és 27-e között, mert valóban csoda lesz, amit majd láthat az, aki oda kilátogat. Remélem Győrből és környékéről is minél többen jönnek majd – fogalmazott a vezérigazgató, aki hozzátette: – Nemzeti ügy, hogy Magyarország bebizonyítsa, képes arra, hogy vendégül lássa a világot. Egymilliárdnál is több ember fog bekapcsolódni a tévéközvetítésekbe. Hárommilliárd lehet a potenciális nézők száma, mert nagyon sok helyen lesz fogható a budapesti vb. A fenntarthatóság rendkívül fontos a számunkra. Társadalmi üzenet a világbajnoksággal kapcsolatban, hogy lehetővé tegyük mindenki, akár fogyatékkal, nehezített körülmények között élők számára, hogy élőben láthassák ezt a csodát. Sok követ megmozgatunk, hogy közülük minél több család ott legyen a lelátókon, ezért is fogtunk össze többek között a térség képviselőjével Kara Ákossal. Én jegyeket hoztam magammal, egészen pontosan jegyeket küldök majd a kiválasztott családoknak" – említette Németh Balázs, aki érdeklődésünkre azt is elárulta, már mintegy 180 ezer belépő kelt el elővételben, s eddig hetvenhét országból igényeltek jegyet a fővárosi vb-re.