Gyurka János tanítványai versenyben vannak a bronzéremért, és hogy ez így is maradjon, nem hibázhatnak a Balaton-partiak ellen sem.

„Nekünk most kizárólag a szombati találkozóval, a felkészüléssel, a feladatunkkal szabad foglalkoznunk – nyilatkozta Lancz Barbora, az MKC átlövője. – Az elmúlt hetekben ingadozó volt az ellenfelünk formája, de tudjuk, hogy a Siófok erős csapat, kiváló játékosokból áll. Több mérkőzésüket is megnéztük, alaposan kielemeztük a játékukat, ezért bizakodva várjuk a találkozót. Hazai pályán törleszteni akarunk a Magyar Kupában és a bajnokságban elszenvedett Balaton-parti vereségekért. Jó lesz újra remek közönségük, szurkolótáborunk előtt kézilabdázni, hiszen az UFM-arénában mindig erősebbek vagyunk. Jó sorozatban vagyunk, amit szeretnénk folytatni a hátralévő mérkőzéseken.”

A februári Magyar Kupa-negyeddöntőt és a januári bajnoki találkozót hazai pályán a Siófok nyerte, de a mosonmagyaróvár hetek óta tartó lendülete, jó formája, valamint a szurkolók segítsége most az MKC javára billentheti a mérleg nyelvét.

Plüssfigurákat várnak

Évek óta hagyomány a Mosonmagyarúvári Kézilabda Club egyik mérkőzésén, hogy a szünetben plüssfigurákat dobnak a pályára a szurkolók. Az idén a közelgő gyereknapot célozta meg ezzel a Mosonmagyaróvári Kézilabda Szurkolók Egyesülete és a mosonmagyaróvári PÉLDA Egyesület a Szigetközi Gyermekekért. Az MKC–Siófok találkozó szünetében ismét repülhetnek tehát a játékok, amelyek igazi meglepetésként, a legjobb helyre érkeznek majd.

"Nagyon jó a kapcsolatunk a PÉLDA Egyesület a Szigetközi Gyermekekért szervezőivel, így most közösen terveztük meg ezt az ajándékozási akciót – mondta Vitéz Péter a Mosonmagyaróvári Kézilabda Szurkolók Egyesületének elnöke. – Remek ötletnek tarjuk a plüssfigurák játszótereken történő elhelyezését, igazi meglepetés lesz ez a gyerekeknek. Telt házra számítunk a szombat rangadón, így arra kérjük a szurkolótársainkat, hogy legalább egy plüssállatot, babát vagy játékot hozzanak magukkal. Nagyon szép, megható látvány, amikor többszáz ilyen ajándék repül az UFM-aréna küzdőterére. A mosonmagyaróvári szurkolókat pedig mindig az jellemezte, hogy segítik a jó kezdeményezéseket."

"Egyesületünk már elkezdte a plüssfigurák gyűjtését, de nagyon számítunk a szombati mérkőzés szünetében bedobandó ajándékokra is – tette hozzá Mészely Réka lapunk újságírója, a PÉLDA Egyesület a Szigetközi Gyermekekért munkatársa. – Volt már hasonló közös akciónk a mosonmagyaróvári szurkolókkal, amikor többszáz labdát sikerült így eljuttatnunk a rászoruló gyerekeknek. Most a gyereknapon akarjuk szétosztani a plüssfigurákat, amelyeket már korán reggel elhelyezünk a város és a környék játszóterein. Minden egyes ajándéknak lenne helye, hiszen Hegyeshalomtól Ásványráróig szeretnénk felkeresni a parkokat. A gyerekek tehát a játszótereken találnák meg ezeket az ajándékokat, gyereknapi meglepetés lenne egy-egy plüssfigura. Szeretnénk is megkérni a szülőket, hogy a kicsik csak egy tárgyat vegyenek el, hogy lehetőleg minden gyereknek maradjon meglepetés. Nagyon örülnénk, ha az öröm pillanatairól küldenének fotókat a PÉLDA Egyesület Facebook oldalára, amelyeket majd az MKC honlapján és a Kisalföldben is megjelentetünk."