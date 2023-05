Az emlékfutáson a Sprint Futóklub is ünnepelt, hiszen 40 éves évfordulójához érkezett az egyesület. Külön erre az alkalomra készített, egyedi érmet vehetett át minden futó. A hazai, tatai és környékbeli versenyzők mellett 35 felvidéki futó is rajthoz állt, de érkeztek Miskolcról, Győrből, Debrecenből, Pécsről, Szombathelyről, Zalaegerszegről, sőt, még Romániából is.

A legrövidebb táv kétszáz méter volt, amelyre tízéves korig lehetett jelentkezni. A 7 és 14 kilométert közel 250 versenyző teljesítette. Az abszolút helyezettek mellett különdíjakat is kiosztottak. Külön ajándékot kapott az a több mint harminc 70 éven felüli futó, aki valamelyik hosszú távot teljesítette. A tatabányai Stop cukrászda támogatásának köszönhetően tortával kö- szöntötték az áprilisban születetteket.

Az emlékfutás résztvevői kellemes időben és szép környezetben futottak.

„Örömteli, hogy ennyi idős ember jött el és versenyezhettek saját korosztályukban. Még jóval 80 év felett is voltak futók: Sztarenszky Mária (Gödöllő, 88 éves) volt a korelnök, Richter Ferenc (Budapest, 85 éves) és Bozó Pál (Tatabánya, 84 éves) is részt vettek a futóversenyen, hirdetve, hogy a sport »kortalan«. Úgy érzem, sikerült méltóképpen megemlékezni Galbicska Péterről és kedves párjáról, Ciliről is, akik mindketten sokat tettek a Sprint Futóklubért” – összegezte az idénynyitó emlékfutást Lamatsch János, a Sprint Futóklub elnöke. A rendezők köszönetet mondanak minden szervezetnek, a civileknek, Karácsonyi Erzsébetnek és Vadóc Lászlónak.

A legidősebb futó, Sztarensz- ky Mária, aki Gödöllőről érkezett és április elején töltötte be 88. életévét, a mai napig rendszeresen fut. Születésnap- ja alkalmából mindig felköszöntik, nemcsak a klubtársak, de a futók széles közössége is. A szervezők nem kérdezték, ki mennyi idős, de látszott, hogy voltak 2 éves kor körüli gyerekek is, akik persze szülővel vagy más felnőtt felügyelete mellett futottak.

A Sprint Futóklub legközelebbi versenye a „Hegyen-Völgyön futás lesz Tardoson május 27-én, szombaton, 4 és 12 kilométeres távon.

Abszolút eredmények

7. kilométer: Nők: 1. Sass Diána (Balatonfüred), 2. Horváth Zsófia (Budapest), 3. Nagy Kinga (Budpest). Férfiak: 1. Czibor Csaba (Révkomárom), 2. Móra Tamás (Tatabánya), 3. Hodossy Péter (Csallóközkürt). 14 kilométer: Nők: 1. Behan Anikó, (Hernádlak). 2. Gulyás Krisztina (Győr), 3. Pidl Renáta (Nagybajcs). Férfiak: 1. Biró Károly (Győr), 2. Sebestyén Balázs (Csont Team), 3. Tomovics Róbert (Szenc, SK). Különdíjak: 14 kilométer: Sramkova Martina (Gúta), Tomovics Róbert (Szenc). Legjobb sprintes futó: Herendi Anikó és Oláh Richárd.