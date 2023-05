A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) éves rendes közgyűlésén a hagyományoknak megfelelően átadták a MEFS-díjakat a tagszervezetek javaslatai alapján. Horváth József több évtizedes sportszervezői munkájáért itt vehette át a Csik Ferenc Ezüstplakettet, amit az egyetemi sportélet területén végzett szervezői és vezetői munkájával érdemelt ki.

Hosszú is lenne felsorolni azt a szerteágazó szervezői és szakmai munkát, amit Horváth József a sport, azon belül az egyetemi sport és a kosárlabda területén már elvégzett. A kétezres évek elején a SMAFC férfi kosárlabdacsapatának edzőjeként tette le névjegyét az ország legrégebbi sportegyesületében. A csapat bejutott a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé és még osztályozót is játszott az A csoportba jutásért. A SMAFC-hoz sok más szállal is kötődő Horváth József 2021 óta az egyetemi sportklub elnöke. Hat szakosztállyal vette át a nagy múltú egyesület vezetését, ami két év alatt huszonnégy szakosztályos, több mint ezer sportolót tömörítő, meghatározó szervezet lett.

Horváth József kosárlabdaedzőként is bizonyított az egyetemi sportban: négy Universiadén vett részt edzőként vagy szövetségi kapitányként a női kosárlabda-válogatottal.

Szerteágazó szakmai és vezetői tevékenysége sportdiplomáciai rátermettségének is köszönhető: szervez, tárgyal, utazik. Több szálat tart egy kézben, de nem íróasztal mögül irányít. Testnevelőtanárként, egyetemi oktatóként, magánemberként is a sport nagykövete.

– Edzéseket tartani, katedrára állni, tárgyalni nem gond számomra, de díjátadókon beszédet mondani nem szeretek, ahogy a saját munkám elismerését sem lenne elegáns kommentálni. Persze mindazok mellett, hogy elismerem, nagyon örültem a kitüntetésnek és nagy megtiszteltetés, hogy gondoltak rám – hárította a további dicsérő mondatokat Horváth József.

A Csik Ferenc Ezüstplakett úgyis önmagáért beszél.