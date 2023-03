– Jelentős átalakulások voltak a keretben, meghatározó játékosok sora távozott a tavaly Euroligát nyert csapattól. Vandersloot meg sem érkezett, mégis remekül „bekezdett” a csapat a sorozatban, majd jött Sykes nem túl „sikkes” távozása.

– Tény, hogy jó rajtot vettünk, de egy-egy, a keretben történő változás után egyrészt szükség van a taktika bizonyos mértékű átalakítására, másrészt pedig a csapaton belül a szerepek is megváltoznak, és ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Ezeknek a változásoknak bizony voltak hatásaik a csapat szereplésére. Itt nemcsak a Sykes–Turner váltásra gondolok, hanem még Epoupa érkezésére is, aki ráadásul, mivel agyrázkódása miatt másfél hónapig nem edzett, fizikálisan gyenge állapotban tudott edzésbe állni. Megpróbáltuk Határ Bernadettet is csatasorba dobni, de kiderült, hogy nála még egy kisebb tisztító beavatkozásra szükség van a térdében. A változások mellett azért az is hatással volt a teljesítményre, hogy januárban például kilenc meccse volt a csapatnak, egy ilyen terhelés mellett érthető a formahanyatlás. Tavaly is nyolc-hatos mérleggel zártuk az alapszakaszt, mint idén. Voltak extráink, mint a Mersin kétszeri legyőzése vagy a Schio elleni siker, de becsúsztak sajnos nem várt vereségek is, mint a Girona, a Diósgyőr, vagy itthon a Landes ellen, így a negyedik helyen zárva kerültünk szembe a rájátszásban a végső győzelem talán legnagyobb esélyesével.

– A magyar bajnokság megerősödése, az, hogy már két másik Euroliga-csapat játszik az NB I-ben, milyen hatással van a csapat szereplésére?

– A Diósgyőr és a Szekszárd legyőzése a közelmúltban is nagy kihívást jelentett, de most már Euroliga-szinten is egyre markánsabban teljesítenek, figyelemre méltó eredményeket érnek el. Amikor itthon is egymást érik a rangadók, gondoljunk csak vissza februárra, amikor játszottunk az Euroligában a Diósgyőrrel, majd a Magyar Kupában, később a bajnokságban a Szekszárddal, majd a bajnokságban a Diósgyőrrel, a kupában a nemzetközi szinten szintén folyamatosan előrelépő Győrrel, akkor bizony két, sőt három fronton is maximális erőbedobásra és koncentrációra van szükségünk. Ez bizony alaposan megnehezíti a dolgunkat, az ilyen szintű sorozatterhelés sokat kivesz a lányokból.

– Bár most nem sikerült a négyes döntőbe jutni, egyetért azzal, hogy a két saját nevelésű játékos, Czukor Dalma és Böröndy Vivien szereplése egyértelműen pozitív hozadéka a szezonnak?

– A legmesszebbmenőkig, és nagyon örülök is neki. Dalmának volt már Euroliga-tapasztalata. Neki a mostani Euroliga-évadban voltak olyan mérkőzései, amelyeken megmutatta, hogy a jövőben igenis lehet rá számítani, de akadtak olyanok is, amelyeken az látszott, hogy még nagyon sokat kell dolgozzon, hogy Euroliga-szinten is stabil, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtson. A bajnokságban azért játszott kevesebbet, mert Sitku Zsuzsit is mint fiatalt a hármas poszton játszattuk, s ezen a poszton játszik Alice Kunek is. Próbáltuk mindhármukat „tűzben tartani”, de tény: így Dalmának hazai fronton kevesebb idő jutott szerepelni. Ami Böröndyt illeti, tudtuk róla, hogy egy nagyon jó munkamorálú játékos, Euroliga-szinten viszont még nem játszott, így a szezon előtt volt bennünk némi kérdőjel, mire lesz képes. Nagyon jól megtanulta a védekezést, támadásban többször is hozott jó energiákat a kispadról, és egészen szép játékidőket harcolt ki magának. Az, hogy ők ketten az Euroligában sok időt tölthettek a pályán, szép perceket harcoltak ki maguknak, egyértelműen értékesebbé, mondhatom, összességében jóvá minősíti az idei szereplést. Mint már mondtam, ugyanazzal a mérleggel zártuk az alapszakaszt, mint az előző évadban, de az előző szezon keretében azért több Euroliga-tapasztalattal rendelkező játékos játszott, mint az ideiben.

– Végezetül azt szeretnénk megtudni, hogy esik-e már szó a klub irodájában a következő évadra kialakítandó keretről, vagy csak a bajnokságra koncentrálnak?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esik szó róla, de jelen pillanatban az elsődleges célunk, hogy a szezon hátralévő részét, azaz a bajnoki alapszakasz zárófordulóját és a rájátszást, amelyet az élről kezdhetünk, sikeresen teljesítsük.