Múlt hétvégén Győrben rendezték meg az Első Egyetemi Amerikai Futball Bajnokságot, amelyen öt honi – a győri, a szegedi, a pécsi, a budapesti és a debreceni – egyetem amerikaifutball-csapata csapott össze egymással.

Érdemes volt kilátogatni a győri egyetem Körtöltés utcai sporttelepére – sokan ott is voltak a pálya szélén –, hiszen a kétszer tízperces összecsapások mellett több program is várt a nézőkre. A szervezők igazán kitettek magukért, vetélkedők, rezesbanda, tombola, amerikai autócsodák, pomponlányok, óriáskivetítő, élő kommentár fokozta az amúgy is remek, már-már Amerikát idéző hangulatot.

„Az volt a célunk, hogy meg- mutassuk, életképes ez a sportág, és abban reménykedünk, hogy a következő években az egyetemeken is meghonosodhat ez a bajnokság. Nagyon köszönjük a támogatók segítségét s a győri egyetemnek, hogy használhattuk a pályát” – mondta Baldauf Attila, a torna főszervezője.

Ami az első kupanapot illeti, a szegediek, megelőzve a házigazdát, hibátlanul végeztek az élen. Harmadik a pécsi, negyedik a budapesti, ötödik pedig a debreceni gárda lett.