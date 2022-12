Sopron KC–Körmend 86–80 (22–21, 20–18, 21–15, 23–26)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 1500 néző. V.: Kapitány, Minár, Szilágyi.

SKC: Joseph 15, JONES 22/3, VALERIO-BODON 10/6, BARNETT 18/3. Durham 3. Cs.: MOLNÁR M. 11, Shine 7/3, Siktu, Csendes, Takács N., Supola. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Körmend: Chambers 8, Kiss M. 1, Ferencz 10/9, MOORE 26/15, Cakarun 5. Cs.: OMENAKA 8, Parrish 10, TAKÁCS K. 6, DOKTOR 6/6. Edző: Kocsis Tamás.

Az első percek Barnett és Ferencz triplapárbaját hozták, ám mivel a vendégektől Moore is eredményesen játszott, hat ponttal megugrott a Körmend. A szakasz hajrája azonban az SKC csapatáé volt, amely Molnár palánk alatti villanásaival és Shine triplájával fordított. A második negyedben pontatlanná vált az SKC játéka, fordított, néhány ponttal el is lépett a Körmend. A félidő egy Joseph vezette 7–0-val, valamint hárompontos hazai előnnyel zárult.

A második félidőt 6–2-vel kezdte az SKC, amely Valerio-Bodon két triplájával 10 pont fölötti előnyre tett szert. Próbált zárkózni a Körmend, de Jones nem engedte közel a vasiakat, kilencpontos hazai vezetésről indult a negyedik negyed. Ennek első felében tartotta öt és tíz pont közötti előnyét az SKC. A szakasz közepén a Körmend négyre csökkentette hátrányát. Kétperces kosárcsend után Jones egy 10-2-es hazai rohamot indított el, de egy gyors 8–0-val izgalmassá tette a végjátékot a Körmend. Az SKC végül Joseph négy büntetőjével biztosította be a győzelmét.