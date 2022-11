Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, majd felváltva vezettek az együttesek. Mompremier kosár plusz büntetőjével, Dombai duplájával először volt nagyobb a különbség (17–11). A negyed hajrájában már nyolc ponttal is vezetett az UNI Győr (23–15), a tíz perc végül tízpontos győri előnnyel zárult, köszönhetően Török utolsó pillanatos hárompontosának (29–19).

Dombai triplával nyitotta a második szakaszt, Williams toldotta meg az előnyt két ponttal (34–19). Lendületben maradtak a hazaiak 40–22-nél a vendégedző kérte ki idejét. A félidő hajrájában Dombai kosarával a húszpontos bűvös határt is átlépték a zöld-fehérek (50–29), a Maccabi kicsit feljebb zárkózott, a pihenőre 50–34-es állásnál mehettek a csapatok.

A második félidőben sűrűbben potyogtak a kosarak, a vendégek voltak ebben kicsit jobbak, így feljöttek 56–43-ra. A 27. percben 60–48 lett az állás, Cziczás László időt kért. Ruff-Nagy Dóra hármasa mozdította el csapatot a holtpontról. Másfél perccel a harmadik szakasz vége előtt az izraeli edző is időkéréssel próbálkozott (65–52). A zárófelvonás 68–54-ről folytatódott.

Ezt Ellenberg egy hármassal nyitotta, de a Maccabi a 34. percben tíz ponton belülre került (76–67). Ruff-Nagy és Dombai is fontos triplát dobott (84–71). A végjátékban elveszítette irányítóját a Maccabi – Jakobsone pontozódott ki –, miközben csapata feljött négy pontra (84–80). Ellenberg vette a hátára a csapatot, majd Dombai szerzett labdát egy perccel a vége előtt, amit végig is vitt, eldöntve ezzel a meccset (90–81). Mindez azt jelenti, hogy a SERCO UNI Győr másodszor is legyőzte izraeli ellenfelét, és három győzelemmel és egy vereséggel kedvező pozícióból várhatja a válogatott szünet utáni folytatást.

Cziczás László: – Nagyon készültünk a meccsre, bár már fáradtak vagyunk. Az első félidőben olyan előnyt szereztünk, melyet tudtunk menedzselni. A második félidőben a zónavédekezéssel meggyűlt a bajunk, de sikerült rendezni a sorokat a végén, így jól zártuk le ezt az etapot.