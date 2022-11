Vasárnap bajnoki rangadón magabiztosan, 74–51-re verte a Novomatic-arénában a Sopron Basket női csapata a Diósgyőrt. A két csapat ma 18 órától, szintén Sopronban, ezúttal az Euroliga csoportkörében ismét megmérkőzik egymással.

A soproni csapat szakvezetője, Gáspár Dávid lapunk érdeklődésére elmondta: a szakmai stáb videóelemzést tartott a játékosoknak a vasárnapi találkozóról. Az analízisben szerepeltek olyan részek, amelyeket támadásban és védekezésben egyaránt jól oldott meg a társaság, de kitértek a mérkőzés azon momentumaira is, amikor hibáztak ezekben.

„Volt jó néhány olyan diósgyőri dobás, tiszta helyzet, amely bizony nem a mi jó védekezésünk, hanem a ellenfél pontatlansága miatt maradt ki. A mérkőzésnek akadtak olyan, amúgy nekünk jó szakaszai, amelyeket még nagyobb odafigyeléssel, pontossággal, koncentrációval jobban is kihasználhattunk, esetleg hamarabb is elhúzhattunk volna” – kezdte az Euroliga-győztes és bajnok soproni csapat szakvezetője, aki ugyanakkor biztos benne, hogy a Diósgyőr is megpróbál tanulni a vasárnapi mérkőzésből, a szakmai stáb levonja a maga számára a következtetéseket.

„Biztos vagyok benne, hogy szerda este egy elszánt, harcos DVTK-val találjuk majd szemben magunkat, és a hétvéginél jóval nehezebb mérkőzésre számítok, így is készülünk a csapattal” – tette hozzá a soproniak vezetőedzője.

Az Euroligában a soproniak eddig mindkét meccsüket megnyerték, ráadásul idegenben – a belga Mechelen otthonában 91–62-re, a török Mersin vendégeként 75–50-re –, míg a DVTK előbb 90–82-re alulmaradt az olasz Schio csarnokában, saját közönsége előtt ugyanakkor 79–78-ra legyőzte a Mechelent.