Körmend–Sopron KC 84–77 (28–19, 19–17, 19–22, 15–16)

Körmend, NB I-es férfimérkőzés, 2500 néző. V.: Cziffra, Farkas, Török.

Körmend: White 10, STOKES 27/12, SZAVICS 13/9, Martinez, Gordon 7. Cs.: Takács K. 4, DURÁZI 7, FERENCZ 16/6, Kiss M. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.



SKC: MACK 18/9, MYERS 13/6, Sitku, Ford 12/3, MONTGOMERY 20. Cs.: Fazekas, Boriszov 12, Supola 2, Werner, Takács N. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Remek hangulatban kezdődött a rangadó, majd az SKC eladott labdái után könnyű kosarakkal ellépett a Körmend. Montgomery egyedül tartotta versenyben a soproni gárdát, majd a szakasz második felében Myers is megvillant, ám a negyed végén a védekezésbe lassan visszarendeződő soproniak ellen gyors, lendületes betörésekkel kilenc ponttal elhúzott a Körmend. A második etap elején Myers triplája egy 7–1-es soproni rohamot indított el. A Körmendet a soproniak számára szinte tarthatatlan Stokes újabb ziccere és Ferencz hármasa lendítette át a holtponton, a vendégek távolról nagyon gyengén dobtak. A félidő végén agresszív védekezésével újabb labdákat és kosarakat szerezve tíz pont fölé növelte előnyét a Körmend, ráadásul a szünetben hevesen reklamáló Flevarakisz technikait is kapott. Ferencz értékesített büntetőjével és egy 8–2-es hazai rohammal indult a második félidő, közel húszpontosra nőtt a különbség. Flevarakisz időkérése után Ford büntetőivel, valamint Mack és Boriszov kosaraival kiegyenlítetté tette a játékot az SKC, de a másik oldalon Stokes továbbra is villogott. Egy Boriszov ellen ítélt technikai, amelynél Stokes még gúnyosan tapsolt is, kisebb tumultus alakult ki, ami a soproniaknak tett jót, az SKC egy 9–0-val tíz ponton belülre került az időnként könnyelműsködő Körmenddel szemben. A szakasz nagy dobópárbajjal és nyolcpontos hazai vezetéssel zárult. A negyedik negyedben már a küzdelem és nem a szép játék dominált. Ford triplájával és Montgomery kosaraival öt pontra feljött az SKC. A vendégeknek több labdájuk volt szorosabbá tenni a találkozót, de Ferencz villanásaival tíz pontra nőtt a Körmend előnye. A hajrában Myers triplája egy 7–0-ás soproni rohamot indított el, így egy perccel a befejezés előtt három pontra zárkózott fel az SKC. Fél perccel a befejezés előtt azonban Szavics triplája a ha- zaiak javára döntötte el a rangadót.

Kosztasz Flevarakisz: – Kissé csalódott vagyok, mert a hajrában felzárkóztunk, volt esélyünk arra, hogy nyerjünk. Sajnos nem sikerült, de fontos az is, hogy mi otthon tíz ponttal nyertünk, most csak héttel veszítettünk. Remélem, a középszakaszban ismét találkozunk és visszavághatunk ezért a vereségért.