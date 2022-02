Érd - Motherson-Mosonmagyaróvár 25 - 34 (14 - 17)

NB I. bajnoki mérkőzés 15. forduló - Érd, Érd Aréna 300 néző

2022. február 16. szerda 18.00 óra

Vezette: Bujdosó Máté - Horváth Viktor

Érd: KÁNTOR - Csáki L. 1, VUKAJLOVIC 5, Kopecz 7 (4), Sztankovics 1, Szabó K., Fekete B. 2.

Csere: Hadfi (kapus), Horváth D., Mód 2, Paróczy 3, Mézes 1, Landi 1, Kiss D. 1., Takács C. 1 (1)., Kóka.

Edző: Horváth Roland

Mosonmagyaróvár: SZEMEREY - Mihály 3, ASANIN 6, Kovács P. 3, Török L. 1, Tóth G. 1, HAJTAI 5.

Csere: Mistina (kapus), TÓTH E. 7 (2), Lancz 4, Csekő 4, Török R.

Edző: Gyurka János

Kiállítások: 6, ill. 10 perc

Hétméteresek: 9/5, ill. 2/2

Az MKC jól kezdte a találkozót, öt perc alatt két gólos előnyt szerezve, ami azért volt biztató, mert az elmúlt időszakban a jó rajttal bizony sokszor adós maradt a csapat. Többen duplázni is tudtak a mosonmagyaróvári gárdából, amely jól védekezett és a labdaszerzések után gyors lerohanás-gólokat tudott szerezni. A hazai oldalon inkább az egyéni képességekre építettek, tehát Kopecz Barbara és Alexandra Vukajlovic villanásai eredményeztek találatokat.

Horváth Roland első időkérése után még egyenlíteni is tudott az Érd, ezt követően azonban az MKC már hat góllal is húzott. Szemerey Zsófi nagyon jól védett és ebben a periódusban a helyzetkihasználása is megfelelő volt a vendég csapatnak. A félidő hajráját azonban megnyomták a narancssárgák, fel is tudtak zárkózni, sőt Mistina Kitty fontos pillanatban hárította Kopecz büntetőjét.

Az MKC így három gólos előnnyel zárta az első harminc percet, ami előny, de a kézilabdázásban semmire sem biztosíték. A játék képe alapján azonban lehetett bízni abban, hogy véget érhet csapat rossz szériája, ha a folytatásban is feszesen védekezik és a támadásait is pontosan tudja befejezni.

A második félidőt hosszú percekig szerzett gól nélkül játszotta le a hazai együttes, amely a 39. minutumban tudott Mód Noémi révén a mosonmagyaróvári kapuba találni. Igaz az MKC sem szórta a gólokat, de még a két kisbüntetés emberhátrányai ellenére is növelni tudta az előnyét.

Az az időszak egyaránt szólt a kapusok dicséretéről és elsősorban a hazai támadók bírálatóról, amit végül ismét időkéréssel próbált meg javítani az Érd edzője. A gyakorlat ilyenkor rendre az, hogy a tanácsok meghallgatásra is találnak, de most nem így történt. A játékmegszakítás után ugyanis az MKC találta meg a játékát is jelentős, nyolc gólosra növelte a különbséget a két csapat között

A mérkőzés utolsó negyede előtt ez már számottevő előny volt, mert az MKC továbbra is jól védekezett és sokkal érettebben, taktikusabban kézilabdázott. A csapatot most is egy busszal elkísérő mosonmagyaróvári szurkolók már tíz gólos vezetésnek is örülhettek és talán egy kicsit meg is nyugodhattak ezen a találkozón. Az utolsó percekben a Motherson-Mosonmagyaróvár az elmúlt időszakhoz képest könnyedén, felszabadultan és eredményesen kézilabdázott. Nagyot küzdve szerzett magabiztos, szép és fontos győzelmet, két pontot az MKC a magyar bajnokságban. A csapat védekezése működött és úgy tűnt, hogy a gyorsasága is kezd visszajönni a játékosoknak. Ami reméljük, hogy egy újra sikeres szakasz kezdetét indítja el a mosonmagyaróvári gárda életében.

Horváth Roland: - Arra készültünk, hogy megnehezítsük a Mosonmagyaróvár dolgát, mert azzal azért teljesen tisztában voltunk, hogy egy nehéz helyzetben lévő, de jobb képességekkel rendelkező csapatot fogadunk. Ilyen nagy különbségre tehát nem számítottunk, de mint szinte minden csapatnál nálunk is kevés a játékos. Így egy meghatározó belső ember kiesése esetén már borulnak az elképzeléseink, ami ma nálunk is megtörtént.

Gyurka János: - Küzdött, akart, nagyon koncentrált és jó szellemű volt ma a csapatunk, ami győzelemhez segített bennünket. Talán ez lehet az első lépés ahhoz, hogy visszatérjünk arra az útra, amivel eddig sikeresek voltunk. Sok munka, sok edzés hiányzik a tőlünk megszokott lendületes kézilabdához, de reméljük, hogy lassan a betegek, sérültek is visszatérnek és elvégezhetjük ezeket.

Rokob Péter

Előzetes - Gyurka János együttese nincs jó passzban, legutóbbi hét mérkőzését elveszítette – búcsúzott a Magyar Kupától és az Európa Ligától is –, így létfontosságú lenne a csapat számára a két pont megszerzése. „Sajnos csak ismételni tudom magam, amit nem szívesen teszek, de bennem is folyton ott a kérdés, miért is vagyunk most ilyen sikertelenek. Az biztos, hogy decembertől beleestünk egy olyan negatív spirálba, amely teljesen felborította rendszerünket, ami miatt gyakorlatilag nem tudunk rendesen dolgozni. A betegségek miatt egyáltalán nem lehetett megvalósítani az edzésterveinket, a hiányosságaink pedig sorra megmutatkoztak a mérkőzéseinken. Várható volt az is, hogy a túlterhelés következtében sérülékenyebbek is lesznek a játékosaink, ami Pásztor Noémi és Tóth Eszter esetében sajnos be is igazolódott. A helyzetünk rövid távon biztosan nem javul, de most már a bajnokságra kell összpontosítanunk. Abban is biztos vagyok, hogy az érdiek is megpróbálják majd kihasználni a problémáinkat. A Ferencváros ellen megmutattuk, még így is képesek vagyunk átlagon felüli játékra, és örülnék, ha ezzel a mérkőzéssel végre elindulnánk egy sikeresebb úton” – mondta az MKC vezetőedzője.