Sopron Basket–Csata 83–74 (12–14, 20–20, 22–22, 16–12, 13–4)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 400 néző. V.: dr. Mészáros, Varga-Záray, Győrfy.

Sopron: January, FEGYVERNEKY 14, JOVANOVICS 19, VARGA A. 20/6, BROOKS 18. Cs.: Sitku, Kókai 4. Edző: Gáspár Dávid.

Csata: HORVÁTH B. 8/6, LELIK 11/3, Carey 4, ZELE 13/3, Gyöngyösi 4. Cs.: Hegedűs 9/3, DEAN 19/3, Strausz 2, Böröndy V. 4. Edző: Tursics Krisztián.

Határ–Gaye–Williams triót nélkülöző bajnok ellen közeli kosarakkal vezetett a Csata, a hazaiakat Fegyverneky és Brooks tartotta versenyben. A második negyedben nyolc ponttal is vezettek a vendégek, de egyenlített a bajnok, mely kétpontos hátránnyal tért pihenőre. Szünet után is futott a Csata után a címvédő. Még a negyedik negyed elején is tartotta öt pont körüli előnyét a Csata, de Fegyverneky vezérletével egy 10–2-vel fordított a címvédő. A rendes játékidőben nem született döntés, a ráadásban pedig a Sopron akarata érvényesült.

Gáspár Dávid: – Akik játszottak, közülük többen sérülésből, betegségből visszatérve, aluledzett állapotban léptek pályára, ezért is rendkívül értékes ez a győzelem a harcos, jól játszó Csata ellen. A siker mentálisan erőt kell hogy adjon.

Sopron KC–DEAC 100–75 (29–15, 24–25, 36–15, 11–18)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 2000 néző. V.: Praksch, Török R., Balog Gy.

SKC: MCGILL 28/12, MYERS 19/9, Sitku, FORD 17/9, MONTGOMERY 11. Cs.: Werner, BORISZOV 10, Fazekas 5/3, HALÁSZ 7/3, Takács 3/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

DEAC: THAMES 13/9, Hagins 9/9, Drenovac 17, Valerio-Bodon 5/3, ASKA 11. Cs.: Dzletovics 4, TÓTH Á. 12, Balázsi. Edző: Jorgosz Vovorasz.

A mérkőzés elején McGill és Myers rendre ügyesen használta ki, amikor magasabb, lassabb védőkkel került szembe, 13–8-ra ellépett az SKC. Fokozatosan kerültek egyre nagyobb fölénybe a soproniak, Ford zsákolása után a DEAC időkérése sem törte meg a vendéglátó lendületét. A negyed hajrájában McGill és Fazekas triplával dobta át a debreceni zónát, a vendégek nagy ritkán büntetőkből szereztek pontokat.Boriszov dupláival, majd Myers hármasával, 7–2-vel indítva a második etapot 19 pontra növelte előnyét az SKC. Megtört a hazai lendület, Thames tripláira építve egy 11–4-gyel tíz pont közelébe küzdötték vissza magukat a vendégek. A félidő végén akadtak ki nem kényszerített hibák hazai oldalon, de McGill és Myers tett róla, hogy ne jöjjön tíz pont alá a DEAC. Egységes csapatjátékkal és látványos kosarakkal egy 12–1-es három perccel 24 pontosra növelte előnyét a második félidő elején az SKC. Montgomery és Ford kedvére zsákolgatott, a távoli dobások is „ültek”, így 89–55-re vezetett a záró etap előtt, és gyakorlatilag eldöntötte a meccset a hazai gárda. A negyedik negyedben csökkent a koncentráció, de a győzelem nem forgott veszélyben, Boriszov révén a 100 pontot is elérte a sorozatban kilencedik győzelmét arató SKC. Kosztasz Flevarakisz: – A szervezett védekezés hozta meg a sikert. Támadásban harminc-harmincöt percig csapatként működtünk. Most örülünk a sikernek, aztán készülünk a következő mérkőzésre.