Eredetileg január végén rajtolna el a Budapest–Bamako Rally, ám a marokkói szükségállapot és a határzárak nem teszik lehetővé a hónap végi kezdést, ezért a mezőny a jelen állás szerint március 18-án indul majd el a magyar fővárosból. A ralinak Marokkón, Mauritánián, Szenegálon, Guineán és Sierra Leonén kellett volna keresztülhaladnia február első két hetében, melynek végén megérkezett volna a mezőny Sierra Leone fővárosába, Freetownba.

A szervezők mindenre felkészültek, így októberre van egy tartalék időpont is, ha a szükségállapotot márciusig meghosszabbítanák a marokkói hatóságok.A 9400 kilométeres transzszaharai ralin 40 ország több mint 700 résztvevője indul. A mezőnyben ott lesz a győri Gladiator Girls csapata is. Garai Zsófia már rutinosként vág neki a távnak, hiszen ez a harmadik versenye lesz, Nagy Orsolya viszont újoncként várja a rajtot.

Fotó: Fehér Alexandra

„Kétévenként rendezik meg ezt az amatőr ralit, én először 2018-ban indultam, majd 2020-ban is végigmentem. Akkor is női csapat voltunk, akkor egy budapesti barátnőmmel együtt vettem részt a versenyen, most viszont színtiszta győri egység leszünk” – mondta Garai Zsófia, aki korábban egy ralis cégnél dolgozott tolmácsként, onnan az autóversenyzés iránti érdeklődés.

„Igazság szerint ez nem verseny, pontosabban ez arról szól, hogy önmagunkat legyőzzük. A verseny kiírásában is több kategóriából választhatja ki a résztvevő, mire vállalkozik. Van a klasszikus verseny és van a túra kategória. Utóbbiban indulunk mi. Már nagyon mehetnékünk volt, ezért sajnáljuk, hogy eltolták a rajtot, de bármikor is kezdődik, mi ott leszünk majd a rajtvonalnál” – folytatta Zsófia, aki Orsival jó tíz éve, a kutyáikon keresztül ismerkedett meg.

„Természetesen az előző két alkalommal nagyon szurkoltam Zsófiéknak, és utána mondtam, ha lesz még ilyen lehetőség, szívesen mennék. Engem a Dakar rali is érdekelt mindig, még annak idején, mikor a szintén győri Varga Ákos motorral ment végig, akkor kezdtem jobban odafigyelni ezekre a versenyekre. Gondoltam, egyszer én is szívesen kipróbálnám magam egy ilyen helyzetben” – vette át a szót Nagy Orsolya.

A győriek 1998-as Hyundai Galloperükkel először Genováig mennek le, majd onnan komppal utaznak át Marokkóba. Innen először Marrákes érintésével, az Atlasz hegységen és Nyugat-Szaharán át a mauritániai táborig megy a karaván.

„Ez az első, kötelezően meghatározott célpont, itt általában az egész mezőny ott van, hatalmas élmény szokott lenni. Ez egyébként a vízválasztó is, aki idáig eljut, jó eséllyel folytathatja a célig” – fogalmazott Garai Zsófia. Igaz, innen jó ideig a jól megszokott komfortról le kell mondani.

„Nyolc napig gyakorlatilag csak sátorban – bivakban –, kényelmet szolgáló lehetőség nélkül kell meglenni, ráadásul itt már nagyon meleg lesz. Azt egyébként eldöntöttük, hogy szeretnénk élvezni a futamot, és például Marrákesben beterveztünk egy egynapos városnézést, és szeretnénk kiélvezni picit, egy fél délután erejéig majd az óceán partját is. Csak önmagunkkal versenyzünk, éppen ezért nem is hajtunk ész nélkül, hiszen az autó a legfontosabb, nem lehet és nem is szeretnénk belemenni veszélyes dolgokba” – folytatta a csapat rutinosabb tagja.

„Felkészültem rá, hogy azért ez nem nyaralás lesz. Kőkemény három hét vár ránk, fejben és fizikálisan végig ott kell lennünk, ezért felváltva vezetünk, de Zsófi szerint a navigátornak is ugyanúgy kell koncentrálnia, mintha a sofőrülésben lenne” – mondta Orsolya.

A verseny jótékony célt is szolgál, a résztvevők adományokat visznek a helyieknek.

„Véges a hely a kocsiban, ráadásul konkrét tételek vannak, melyeket vinnünk kell. Volt már olyan felajánlás, melyet sajnos vissza kellett mondanunk. Köszönjük azonban az eddigi támogatást, az autó felkészítésében is rengetegen segítettek. Szeretnénk ezt azzal meghálálni, hogy végigmegyünk, teljesítjük a majdnem tízezer kilométert. Biztosan nagy kaland lesz, melyet szerintem nem felejtünk el sosem” – mondta végezetül Zsófia.