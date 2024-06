Székely Zoltán hozzátette a covid járvány elmúltával évről-évre népszerűbb a Múzeumok Éjszakája, és egyre többen látogatnak el rendezvényeikre. A legtöbben családjukkal, barátaikkal jönnek és kihasználva a lehetőséget több programon is részt vesznek . A látogatók többségét a 30-50-es korosztály alkotja, de sok a szépkorú is, emellett pedig egyre több fiatal tölti velük e szombat estét.

- A Múzeumok Éjszakájának, mint országos rendezvénynek minden esztendőben van egy ajánlott szlogenje és ehhez társuló kiemelt tematikája. Idén ez a "GÓLPASSZ" és a futball, tekintettel a már zajló Európa Bajnokságra. Ezért mi is beillesztettünk olyan programokat a kínálatunkba, amelyek a focirajongóknak szólnak. A középpontba természetesen a legendás győri ETO került. A Magyar Ispitában megtekinthető a 120 éves csapat történetét felidéző kiállítás, Hajszán Gyula, Keglovich László és Nagy Domonkos blogger pedig az ETO legemlékezetesebb sztorijait eleveníti fel. A "rangadó teremben" pedig lehet csocsózni és gombfocizni, a kispadon pedig a kultuszfilmmé vált "Régi idők focija" forog.

A foci mellett kiemelt programpontunk a "24-szer a pokolban" című kiállításunk, amelyet a hadtörténet és a fegyverek iránt érdeklődőknek ajánlunk, ehhez kapcsolódóan az este folyamán egy légvédelmi ágyú háromszor is elsütünk.

A nyolc épületben több mint 50 program zajlik az este. A változatosságot a zenei produkciók sokfélesége is jelzi: épületeinkben egyaránt felcsendülnek nóta- és operett számok, klasszikus szalonzene keringővel és szerenáddal, Edith Piaf sanzonok illetve latinos, jazzes világzene.