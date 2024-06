Öt napra ismét a tánc fővárosa volt Győr. A táncművészet legnagyobb ünnepén évről évre a műfaj széles palettája mutatkozik be a klasszikus és kortárs stílusoktól kezdve a néptánc, a társas- és élménytáncokon át a mindenki által befogadható és követhető városi folklórig. Az immár 19. Magyar Táncfesztivált szervező Győri Balett igazgatóját, Velekei Lászlót kérdeztük az eseményről.

- Az előzetes jegyfoglalásokat látva picit izgultunk. Gondoltuk, hogy mindenki futball lázban ég és ez majd kicsit visszafogja a látogató számokat. De végül számos telt házas előadásra került sor, még a magyar-német meccs ideje alatt is.

A táncfesztiválra minden évben rengeteg társulat jelentkezik.

- Szakmailag megtisztelő, hogy ennyien szeretnék megmutatni magukat a fesztiválon. Főleg annak fényében, hogy európai szinten is kiemelkedően színes a hazai táncművészeti repertoár. Sokszor, kérdezik, hogy miért hívjuk meg magunkhoz a "konkurenciát", de annyira egyedi minden szelete a magyar táncművészetnek, hogy szeretnénk ha a győriek mindenféle stílussal találkoznának. Igazgatóként számomra is jelzés értékű az ilyen esemény, mert látom, hogy milyen irányokba lehet a repertoárt nyitogatni. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a győri közönség nagyon fogékony, legyen szó kifejezetten elvont kotrás művekről vagy nagyon konzervatív távművészeti darabokról, mindegyik megtalálja a maga nézőtáborát. A közönség mellett pedig a táncművészeknek is különleges alkalom a fesztivál, a régi ismerősök újra találkozhatnak, inspirálódhatnak és töltekezhetnek.

Velekei László zárásként hozzátette jövő évi jubileumi Magyar Táncfesztiválra egy igazán különleges programmal készül majd a Győri Balett.