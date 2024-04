Győr

KONCERT

Széchenyi Egyetemi Napok

04.16. - 04.20.

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

A Széchenyi István Egyetem éves menetrendjében a tavaszi szemeszter 11. szorgalmi hetében zajlik a SZEN, azaz a Széchenyi Egyetemi Napok, amikor a tanulás mellett a szórakozásé a főszerep az intézmény győri campusán.

Az idei évben is a számos népszerű hazai fellépő fordul majd meg a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub udvarán: Valmar, a WellHello, a Follow The Flow és az AWS a húzó nevek.

Leskovics Gábor: Velem

04. 18., csütörtök, 17.00

Kisfaludy Károly Könyvtár, rendezvényterem (Baross Gábor út 4.)

Leskovics Gábor ad koncertet Velem címmel.

Leskovics Gábor, vagy ahogy többen ismerik, Lecsó még tizenéves korában, 1983-ban alakította a Pál Utcai Fiúk együttest, ami a mai napig is állandó szereplője szinte az összes fesztiválnak és klubnak Magyarországon.

A rendezvényre a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Tap Factory – Rhythm and Dance Show

04. 18., csütörtök, 19.00–21.00

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ (Váci Mihály u. 3.)

Egy egyedi, fergeteges, látványos show, egy kortalan komédia.

A Stomp és a Blue Man Group legjobb hagyományainak és hangulatának zseniális, kirobbanó erejű ötvözete, mindez indusztriális, izgalmas látványvilágba ültetve. Dinamikus zene, akrobatikus elemek, sztepp, humor, jó hangulat, és hozzá a városban fellelhető, dobnak jól használható tárgyak sokasága. A hordók, autófelnik, közlekedési táblák, létrák mind kreatív és jól működő elemei a lenyűgöző show-nak.

Jegyek kaphatók a helyszínen, valamint online a broadwayticket.jegy.hu oldalon.

Ünnepi hangverseny

04. 20., szombat, 18.00

Egyetemi hangversenyterem (zsinagóga, Kossuth utca)

A Győri Pedagógus Énekkar vár minden érdeklődőt a fennállásának 75. évfordulójára rendezett ünnepi hangversenyére.

Köszöntőt mond prof. dr. Dézsi Csaba András, Győr megyei jogú város polgármestere.

Közreműködik a Győri Pedagógus Énekkar, a Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet férfikara.

Vezényel Bartalis Izabella és Katona Tibor. Zongorán kísér Oláh Margit és Lokodi András.

Ákos – Harminc év

04. 20., szombat, 20.00

Audi-aréna

Jubileumi, akusztikus koncert

A Harminc év című jubileumi, akusztikus koncert a dupla telt házas operaház és a szintén telt házas Papp László Aréna után országszerte is látható – csak három helyszínen!

Győrött, Szegeden és Debrecenben kerül színpadra a nagyszabású műsor.

Mindenkit szeretettel várunk, aki még nem látta, vagy látta, de újranézné.

A jegyek elérhetők az Eventim hálózatában!

ELŐADÁS

Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!

04. 18., csütörtök, 17.00

Széchenyi István Egyetem, Dr. Barsi Ernő Díszterem (Liszt Ferenc utca 42.)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Bencés Diákok Győri Egyesülete várja az érdeklődőket Bese Gergő atya, dunavecsei plébános „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!” című előadására.

A belépés díjtalan.

KIÁLLÍTÁS

Utánunk a vízözön

04. 18., csütörtök, 17.00

Borsos Miklós Időszaki Kiállítótér (Apor Vilmos püspök tere 2.)

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum minden érdeklődőt vár a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakgimnázium kiállítására.

Köszöntőt mond: Derczó Tibor intézményvezető.

A kiállítást megnyitja: Pápai Miklós festőművész.

A tárlat megtekinthető május 8-ig hétfő kivételével naponta 10–18 óra között.

Hommage fekete-fehérben

04. 19., péntek, 16.30

Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Park (Töltésszer u. 13.)

A Széchenyi István Egyetem vár minden érdeklődőt Nagy Ferenc fotográfus „Hommage fekete-fehérben – Tisztelgés Győr városa és a Széchenyi Egyetem előtt” című fotókiállításának megnyitójára.

A rendezvényen köszöntőt mond prof. dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.

EGYÉB

Régiségvásár

04. 21., vasárnap, 7.00

Tarcsay utcai piactér

Vasárnap ismét Győri Régiségvásár várja az érdeklődőket. Az Antikexpók minden hónap 3. vasárnapján folytatódnak.

Sváb bál

04. 19., péntek, 19.00

Kristály étterem

A Győri Német Önkormányzat hagyományőrző sváb bált szervez.

Fővédnök: prof. dr. Dézsi Csaba András, Győr megyei jogú város polgármestere.

Köszöntőt mond Ferenczi Tamás, a Győri Német Önkormányzat elnöke.

Közreműködnek: Kruch-Karsai Klára előadóművész, Krasznai Tamás, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja, Meggie és Tomsa Ausztriából, Volksband zenekar.

Jegyár: 8000 Ft. Jegyek kaphatók a Győri Német Önkormányzat irodájában (Kazinczy u. 4.).

Kézműves-foglalkozás

04. 19., péntek, 16.00–18.00

Gyárvárosi közösségi ház (Külső Árpád u. 6–8.)

Ajándék készítése anyák napjára. Textiltasakok készítése filcből, különböző hímzéstechnikákkal, rávarrással (telefontartó, szemüvegtok, tolltartó).

A rendezvény ingyenes.

Táncház

04. 19., péntek, 19.00

Rómer-ház (Teleki László utca 21.)

19.00 Mindenki táncháza – kicsik, nagyok, mindenki! Németh Dénes és zenekara közreműködésével. Tánctanítás: Fábián Szabolcs Csutkó.

21.00 Előadás Szent György-napi tavaszi szokások címmel. Az áprilisi népszokások, hiedelmek ismeretében máris könnyebb elviselni a sok esőt és hőmérséklet-ingadozást.

Betoppanó: 2000 Ft, gyerekeknek 800 Ft.

Beültettem kiskertemet

04. 19., péntek, 17.00

Központi könyvtár klubhelyisége (Herman Ottó u. 22.)

A Mesekuckóban a Hangraforgó együttes ad családi koncertet.

A Mesekuckó regisztrációs jeggyel látogatható. A jegyek 500 Ft-os áron a helyszínen megvásárolhatók 14 és 18 óra között.

SÉTA

Sétahajózás

04. 20., szombat, 17.00

Zátony étterem (Kálóczy tér 2.)

Indul a Kalandor nevű sétahajó Győrben, a Zátony étterem kikötőjéből.

Bejelentkezés: 06-96/338-050.

EGÉSZSÉG

Egészség-Piac a Kölcseyben

04. 20., szombat, 10.00–13.00

Kölcsey Ferenc Általános Iskola (Szent Imre út 33.)

Lakossági egészségmegőrző programsorozat.

Ingyenes szűrővizsgálatok:

Vércukor- és koleszterinszint-mérés, prosztata (psa)-vizsgálat (egy csepp vérből), hallásvizsgálat, bőrgyógyászat – anyajegyszűrés, csontsűrűség-vizsgálat, perifériás erek vizsgálata –, boka-kar indexmérés, látásellenőrzés.

Tanácsadás, életmód-programok: dietetikusi tanácsadás, access bars kezelés, konduktor – egyéni tanácsadás.

Egyéb szolgáltatások: frissen tartó edények bemutatója, aloe verás termékek bemutatója.

A belépés ingyenes.

A Generációk Háza programjai

04. 18., csütörtök

8.00 Pilinszky 100 kiállítás (udvar) – a kiállítás megtekintése ingyenes.

8.00 Csiga-Biga Palota Óvodások Összművészeti Fesztiválja – kiállítás. A kiállítás ingyenesen, az intézmény nyitvatartásához igazodóan látogatható.

10.00 Szeniorörömtánc Michlné Gondán Zsuzsával.

16.00 Néptáncfoglalkozás csütörtökönként 4–8 éveseknek Varga Ágival.

17.30 Kottaerdő zenés foglalkozás 3–7 éves gyerekeknek.

04. 19., péntek

15.30, 16.00 Tündérkert Meseműhely Lendvai Katával.

16.00 Musicalkurzus a ZsigmondLala Énekstúdió szervezésében.

04. 20., szombat

9.00–11.00 Buteyko légzéstréning – 4 alkalmas tanfolyam Havasmezői Tündével.

9.00 Focikártyacsere – a részvétel díjtalan.

9.00 Peddignád kosárfonó workshop Bohunka Zsuzsannával felnőtteknek (16 éves kortól). Bővebb információ: 30/856-0622.

10.30 Ringató-foglalkozás. Részvételi díj: 2000 Ft/család/alkalom, testvérnek díjmentes.

04. 22., hétfő

9.00 Etka-jóga haladóknak Tóth Nórával.

10.00 Szenior örömtánc Varga Katalinnal.

14.00 Belvárosi Nyugdíjas Klub.

16.30 Szilvia Minibalett – bővebb információ: 30/822-9010.

17.00 Kerámia-foglalkozás felnőtteknek Gyarmathi Zsuzsával.

17.30 Etka-jóga kezdőknek Tóth Nórával.

04. 23., kedd

9.30, 10.30 Kerekítő-foglalkozás Töreky Zsuzsival.

10.00 Nyugdíjastorna Honfi Beával.

16.00 Zenés, játékos Biblia-kör szülőknek, gyerekeknek. Bővebb információ: www.edesanyakszovetsege.lapunk.hu 20/770-0202.

16.00 Petra-kerámia.

18.00 Tajcsi – vezeti: Eredics Anita.

18.00 Kedd Van! – az Import Impró Társulat Nyitott Műhely Estje 15+ éveseknek.

04. 24., szerda

9.00 Mit énekelj otthon? – ölbéli játékok Gerbert Judittal. Részvételi díj: 1700 Ft/család.

10.00 Tea aprósüteménnyel nyugdíjasklub: dr. Bukovics Ádám egyetemi adjunktus előadása Győr város legendája és története címmel. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

13.30 Szeniorörömtánc MSE-vel. Részvételi díj: 1000 Ft/fő.

16.30 Mit énekelj otthon? – ölbéli játékok Gerbert Judittal. Részvételi díj: 1700 Ft/család.

16.30 Szilvia Minibalett – bővebb információ: 30/822-9010. Részvételi díj: 2000 Ft/alkalom, 8000 Ft/havi bérlet.

17.30 Újhold – komplex művészetterápiás csoport érett nőknek. Önismereti foglalkozás. Bővebb információ: Kaszáné Tóth Katalin, 70/396-6373.

Sopron

CSALÁDI

Kerekítő Zeneovi

04. 19., péntek, 16.30

Széchenyi István Városi Könyvtár

Bábos-zenés foglalkozás óvodásoknak Kerekítő manóval, népi mondókákkal, dalokkal, hangszerjátékkal és sok-sok mozgással.

Foglalkozásvezető Szabó-Bellán Tímea.

ELŐADÁS

Szécsény és vidékének régmúltja

04. 23., kedd, 17.30

Soproni TIT előadóterem (Várkerület 98. I. em.)

Szécsény és vidékének régmúltja. Előadó: Guba Szilvia régész.

A szécsényi múzeum régészeti tevékenységéről, a múzeum gyűjteményeiről, Szécsény páratlan műemléki gazdagságáról szól az előadás.

Mosonmagyaróvár

ELŐADÁS

Ünnepi gálaműsor

04. 19–20., péntek-szombat, 17.30

Fehér Ló Közösségi Ház

Ünnepi gálaműsorok a tánc világnapja tiszteletére, Szigeti Gábor táncpedagógus emlékére.

A kétnapos gálán a Mosonmagyaróváron működő tánccsoportok mutatkoznak be. A modern tánc lendületes szépségét és a magyarság népművészetének hagyományait elevenítik fel, megmutatva a folklór napjainkban is élő teljességét.

04. 19., péntek

A gálaestet megnyitja dr. Nagy István agrárminiszter.

Fellépnek: Attitude Balett Stúdió, Fantázia Majorette Csoport, Flex-Dance, Kelet Lányai Hastánccsoport, Kékcinke Óvoda néptáncosai, Hungarythmic SE, Óvári Gazdász Néptáncegyüttes, Pulzus TSE, PA Dance, Tititá Néptáncegyüttes, Ujhelyi-iskola balettnövendékei.

04. 20., szombat

A gálaestet megnyitja dr. Iváncsics János alpolgármester.

Fellépnek: En l’ air tánccsoport, Életrevalók tánccsoport, HedoniZm Crew, Lajta Néptáncegyüttes, Mosonmagyaróvári Country Club, Okay Dance tánccsoport, Margaréta Nyugdíjas Klub Szederinda Tánccsoportja, Pandora Törzsi Hastánccsoport, Royal Kolibri, Stella Dance, Tóth Emília és barátai, Volkstanzgruppe Mosonmagyaróvár.

A belépőjegy ára: 1500 Ft mindkét napon.

Gyermekvilág anno

04. 18., csütörtök, 16.00

Flesch-központ

Vetített képes előadás a régi idők gyermekeinek életéről, s arról, milyen források segítik ennek megismerését A régen élt gyermekek hétköznapjaival a gondoskodás, a nevelés és a játék

témakörén keresztül ismerkedünk.

Előadó: T. Városi Ágnes néprajzos főmuzeológus.

Jánossomorja

FILM

04. 18., csütörtök, 16.00

Balassi Bálint Művelődési Ház (Óvári u. 1.)

A moziklubban a Sose halunk meg című magyar vígjátékot vetítik.

Rendező: Koltai Róbert.

ELŐADÁS

A rovásírás és eredete

04. 18., csütörtök 18.00

Jánossomorjai Városi Könyvtár (Szabadság u. 2.)

Krizsák Kata előadása A rovásírás és eredete címmel. Az előadó 14 éve oktat rovásírást, tanítványai hazánkban, Szlovákiában és Szerbiában szervezett versenyeken kimagasló eredményeket értek el.

Miért nem marad reggelire?

04. 21., vasárnap, 17.00

Balassi Bálint Művelődési Ház

A Moson-szél Kulturális és Szabadidő Egyesület bemutatja: Miért nem marad reggelire?

Vígjáték két felvonásban.

Szereplők: Farkas Alexandra, Preiner Attila, Nikházi Árpád.

Jegyek 3000 forintos áron a helyszínen vásárolhatók (tel.: 06-96/226-147).

Fertőd

GYEREK

Vuk, a kis róka

04. 21., vasárnap, 16.00

Kulturális és Szolgáltató Központ

Vuk, a kis róka. Zenés mesejáték.

Online jegyfoglalási lehetőség a mesehajo.com oldalon.

Fertőszentmiklós

ZENE

VII. Fertőszentmiklósi Citeratalálkozó

04. 20., szombat, 16.00

Szabadidőközpont és Könyvtár (Szent István út 20–21.)

A Fertőszentmiklósért Egyesület – Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar vár minden érdeklődőt a VII. Fertőszentmiklósi Citeratalálkozóra.

Fellépők: Aranymálinkó Citerazenekar (Rábacsécsény), Orbán Kata, Tulipán Zsombor és Horváth Marcell, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói, Dudás Klára, Fehér Akác Énekkar és Barátka Citerazenekar (Csikvánd), Varga Luca, a Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója, Kenyeri Rábamenti Citerazenekar, Szili Linkószer Citerazenekar, Fertőszentmiklósi Egyesület Kócocskák, Kenderkóc és Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar.

Levél

KONCERT

A Levéli Harmonikások Tavasznyitó Koncertje

04. 19., péntek, 18:00

Levéli Kultúrház

A koncerten közreműködnek a Levéli Harmonikások, a Heideboden Énekkar vendégük a 4 for you zenekar.

A belépés ingyenes!

