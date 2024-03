A majd egy hónapig tartó nagyszabású, műfajilag sokszínű rendezvénysorozatban a Pro Kultúra együttműködő partnere a múzeum, a városi könyvtár és az önkormányzat sportfelügyeleti csoportja.

Az eseménysorozat március 15-én kezdődik, amikor Huszáros Családi Napot tartanak a Liszt-központban és a belvárosban. Huszárok felvonulása, hagyományőrzők, katonai térzene, táncház, kézműves-foglalkozások várják majd a soproniakat és a városba érkezőket. Másnap, az ünnephez kapcsolódva ugyancsak egy nagy családi nap keretében tartja a Győri Filharmonikus Zenekar a Kuglóf­koncertjét Magyar Virtus, harcban edzett művek címmel a GYIK Rendezvényházban Kóczán Péter vezényletével. A sorozatban április 6-án a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar is bemutatkozik Tavaszi hangok – áradó vizek címmel, Strauss-keringők és Smetana Moldva szimfonikus költeménye hangzik el.

A tavaszi napokon láthatják a nézők a nagyon várt, Petőfi Sándorról szóló Most vagy soha! történelmi filmet az Elit moziban március 21-én este hatkor. Az alkotás több jelenetét Sopronban vették fel. A közönségtalálkozón Lóth Balázs rendező, Mosolygó Sára és Berettyán Nándor főszereplők osztják meg élményeiket a forgatásról. A kulturális programok, kiállítások, összművészeti előadások mellett tartanak sporttal és mozgással egybekötött eseményeket, így futóversenyt, emléktúrát. Az idei programoknak az is célja, hogy több generáció és nemzedék együtt találkozzon a kultúra sokszínű, változatos világával.