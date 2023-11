Boldog Batthyány-Strattmann László herceg születése 153. évfordulóján mutatták be a Cselley-ház dísztermében „Az orvosok hercege – Boldog Batthyány-Strattmann László” című filmet. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Magyar Batthyány Alapítvány vezetője, Batthyány-Schmidt Margit és fia, Batthyány Boldizsár. Martinschich Balázs, a Hansági Múzeum történész-muzeológusa beszélgetett velük a vetítés után.

Batthyány-Strattmann Lász- ló Dunakilitin született, 1900-ban szerezte meg orvosi végzettségét. Az egyetem után magánkórházat nyitott Köpcsényben. Előbb sebészorvosi, majd szemészorvosi képesítést is szerzett. 1914-ben egy távoli rokonától, aki utód nélkül halt meg, megörökölte a hercegi címet és a Strattmann nevet. A körmendi kastélyban szemészeti rendelőt rendezett be. A mélyen vallásos orvos szegény betegeit ingyen gyógyította, gyógyszert is ingyen adott nekik, így a „szegények orvosaként” vált ismertté. 1931-ben hunyt el.

Sokan már életében szentként tisztelték, boldoggá avatási eljárása 1944-ben kezdődött meg a bécsi érsekség és a szombathelyi püspökség indítványára. Az eljárás azonban félbeszakadt és csak 1982-ben indult meg újra. Szent II. János Pál pápa 2003-ban avatta boldoggá.