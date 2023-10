Korábban már beszámoltunk arról, hogy Győrbe érkezett a Huszonhat év - Petőfi200 szabadtéri kiállítása, amelyet a hónap végéig a Győri Nemzeti Színház előtti téren tekinthetnek meg az érdeklődők.

Petőfi Sándor költőnek emléket állító győri színdarab, a Tűzön vízen át főszereplője, Móczár Bence még egy Petőfi verset is elszavalt a teátrum előtt várakozó Krúdy Technikum kollégáinak és diákjainak. Ugyanis a Petőfi Kulturális Ügynökség tárlata amellett, hogy bemutatja a 200 éve született költő életét és informatívan megszólítja a közönséget, huszonhat kérdéses kvízzel, csapatjátékkal vonja be a diákokat rendhagyó irodalomórán keresztül. A tárlat látványosan és részletgazdagon – képekkel és korabeli tárgyak részleteivel – mutatja be a versekhez kapcsolódó életeseményeket.

A csütörtök délelőtti programon Juhász Anna irodalmár, a Petőfi Kulturális Ügynökség képviseletében tartott rendhagyó irodalomórát, közben a diákoknak több kérdésből álló Petőfi-kvízt kellett megfejteniük a kiállított táblák segítségével. Aki szintén próbára szeretné tenni tudását, kipróbálhatja a költőóráshoz kötődő rejtvényt, a győri színház előtti téren.