Őrizni az értékeket és újakat képezni

Köszöntőjében Kara Ákos országgyűlési képviselő visszaemlékezett Böjte Csaba egy évvel azelőtti tanúságtételére ezen az alkalmon. – Azóta mindenki megtette a magáét polgári körökben, hagyományőrzőknél, gyülekezetekben, vagy akár a motorosoknál a vidék, a magyarság és a kereszténység értékeit szem előtt tartva. Most is olyan emberek gyűltek össze, aki őriznek és képeznek értékeket a jövő számára is. Nagyszerű hogy egyre több hagyomány teremtődik és éled újjá, de mi a helyzet tőlünk nyugatra?

Úgy fogalmazott, bár a mise nem lehet a politika terepe, de tudni kell hogy nem lesz egyszerű a jövő év, mert az európai politikusok számára a hit, a kereszténység és a hagyomány csak díszlet, szelfi téma, míg számunkra az élet: egyszerre őseink múltja és gyermekeink jövője.

– A mai nap mindenki hazaviszi innen a maga reménységét. – fogalmazott Kara Ákos. – Az enyém az, hogy jövőre újra itt találkozhatunk, és azt a reményt is viszem, hogy jövőre ilyenkor már béke lesz a szomszédban és erősödnek a magyar közösségek, Európában pedig kitartanak és erősödnek azok az emberek, akik fontosnak tartják a saját hagyományos értékeiket.

Összefogásból kapu után parkot szeretnének

Bassák Attila, Sokorópátka polgármestere a búcsúról szólva azt mondta, az Isten az egyház által elengedi a büntetést, Jézus kegyelme által. – A hit tehát megtart minket. Az összetartás pedig egybekovácsol. Nem csak egy falut, de egy nemzetet is.

Úgy fogalmazott, ott kell virágozzunk, ahova Isten bennünket ültetett. – Hiszem ha tesszük a dolgunkat, annak meg lesz az eredménye! Ma nemes célra gyűjtünk, hiszem, hogy ezek a kezdeményezések visznek bennünket előrébb!

Vajda Péter, a Sokorói Tájegység Egyesülés elnöke azt mondta, Csíksomlyó ihlette a szabadtéri szentmisét. Jó itt megélni a hármast: Isten haza, Család, a 23 település 35 ezer emberének körében.

Elindítottuk a gyűjtést az Összetartozás parkjára. – Itt a hegytetőn kimondom újra: dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretem kimondani, mert benne van az örök élet! - zárta szavait.

Hit irányította életre van szükség

Hortobágyi T Cirill a pápalátogatásra készült miseruhában tartotta meg a szentmisét.

Szentbeszédében emlékeztetett arra, hogy ezt az ünnepet, Magyarország fővédőszentjének ünnepét Vaszary Kolos pannonhalmi főapát kérésére engedélyezte 13. Leó pápa a magyar nemzet számára. Az volt a célja, hogy a magyar nép, mint nemzet fejezhesse ki kötődését Jézus Anyjához.

Igemagyarázatában Mária angyali jelenésének történetéből arra hívta fel a figyelmet: A hit irányította életre van szükségünk, ezt szeretnénk eltanulni Máriától. Mert a hit nélküli világ kerül válságba. A népszámlálást és Európa elvallástalanodását szemlélve szerinte nem szabad elfelejtenünk, hogy Afrikába, Ázsiában és rengeteg más helyen a kereszténység nem fogy, hanem épp virágzik és nő. – Nem a kereszténység van tehát válságban, hanem csak a megélése bizonyos területeken.

Ahogy fogalmazott korábban az egyház inkább Szent Péterrel azonosult, inkább hierarchikus, férfias értékekkel, de a fokoláré mozgalom atyja szerint az új évezred példaképe Mária, a Szentlélekkel betelt bensőséges Istenkapcsolattal, aki átadta a lényét, még a méhét is, noha ahogy a próféta mondja: szívét tőr járta át, fájdalmas anya lett a kereszt alatt. – István is egy teljesen reménytelen helyzetben fia elvesztésekor a nemzet fölött érzett félelemben teszi a felajánlást, amikor fellázadnak ellene. És Márián keresztül Isten irgalmas kezébe teszi a nemzet jövőjét. Gróf Eszterházy Pál a Mária kegyhelyekről írott könyvében úgy tudja, hogy ez a Pannonhalmi bazilikában történik.

Úgy fogalmazott, a hétköznapok hűsége teremhet távlatot, és jövőt. – Nincs ennél reménykeltőbb sors. Az Isten nagy dolgokat tesz értünk, teljességre hívja az életünket!