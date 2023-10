Tavaly az MMA hét régióban alakította meg munkacsoportjait. A győri, miskolci, kecskeméti, veszprémi, szegedi, debreceni és pécsi központtal működő csoportok létrehozásával a köztestület a hazai és a határon túli magyarlakta területek művészeti-kulturális életében szeretne aktívan jelen lenni, és segíteni a helyi közösségépítést.

– Jelenleg 29 akadémikus és 19 köztestületi tagunk van, létszámunk bővül. Az volt az első feladatunk, hogy minden művészeti ágban feltérképezzük a kulturális élet azon sarkpontjait, ahol valamilyen aktivitás mutatkozik. Az is célunk, hogy olyan személyeket találjunk, akik bemutatják a Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyékben és a Felvidéken zajló művészeti életet, sőt, be is kapcsolódnak ebbe a munkába. Igyekszünk a fiatalabb korosztályhoz tartozókat is támogatni, akik újszerű dolgokkal jelentkeznek – mondta el kérdésünkre Hefter László.

Hefter László akadémikus. Fotó: Rákóczy Ádám

– Az MMA egyik fő célkitűzése, hogy a helyi alkotómunkát segítse, közelebb hozza egymáshoz a különböző művészeti ágakban dolgozókat. Azáltal, hogy új fórumot teremt a helyi munkacsoport, sokkal könnyebben tudunk egymással és a közönséggel is kommunikálni. Az általunk szervezett vagy támogatott programok mindenki számára nyilvánosak, szeretnénk, hogy minél több emberhez elérjenek – szögezte le Kalló Dorottya.

Kalló Dorottya, a csoport titkára. Fotó: Rákóczy Ádám

Az első évben számos program valósult már meg a győri régióban. Április 21-én nyitották meg a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában az Üvegtársak című fotó- és üvegművészeti kiállítást Dimény Luca és Molnár Zsuzsa Lili munkáiból. Támogatták az Atelier művészeti folyóirat évi megjelentetését, a Camerata Pro Musica szombathelyi alapítványi kamarazenekar koncertjét, Tolnay Imre köztestületi tag képzőművészeti kiállítását, továbbá egy szakmai katalógus létrehozását, a Ravazdi Parasztszalon beszélgetőest-sorozatot, ahol alkalmanként egy régiós akadémikus és egy köztestületi tag beszélget, valamint egy Bede-Fazekas Csaba Kossuth-díjas operaénekes 90. születésnapja alkalmából készülő önéletrajzi albumot.

A programokon bárki részt vehet, a kiállítások, beszélgetések nyilvánosak. Az idei év tapasztalatai alapján most zajlik a jövő év támogatott programjainak kiválasztása, hamarosan hírt is tudunk adni róla.