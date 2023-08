A múlt héten rendezték meg a Ferenczi József Nemzetközi Alkotó- és Művésztábort Sarródon, ahol elismert művészek tartottak előadásokat és segítették a táborozókat. Vasárnap a tábor zárásaként kiállítás nyílt az elkészült alkotásokból, amit az érdeklődők a sarródi Kócsagvárban tekinthettek meg.

– 1992-ben Ferenczi József sarródi festőművész hozta létre a tábort, ő fogalmazta meg a tábor céljait, mi pedig azóta is ezt a célrendszert követve dolgozunk – kezdte Hetlinger Júlia szervező. – Céljaink közé tartozik, hogy megörökítsük a Fertő-part még megmaradt építészeti remekeit, a táj varázsát, valamint az Esterházy-kastély kertjét, parkját és épületét. A legfőbb célunk azonban a tudás átadása, és az, hogy lehetőséget adjunk az amatőr festőknek, hobbiművészeknek az alkotásra. Workshopokat, képzőművészeti napokat szerveztünk, ahol az alap- vagy továbbfejlesztett ismereteket sajátíthatták el a résztvevők – egészítette ki.

Az idei táborba negyvenöten jelentkeztek, külföldről is érkeztek, főleg Ausztriából, Németországból és Szlovákiából. Mindenki azon a workshopon vett részt, amely őt a legjobban érdekelte.

– Az idei év koncepciója is a sokszínűség, a változatos technikák alkalmazása, a témák és a mondanivaló gazdagsága volt – tette hozzá Hetlinger Júlia. – A foglalkozások nagy része a Kócsagvárban zajlott, de a táborozók külsős helyszínekre is ellátogathattak. Alkottak például Sarród főutcáján, ahol nagyon szép parasztházak vannak, de jártak Hidegségen, Grubits János fafaragóművész pajtájában, ahol az absztrakt festészet gyakorlására volt lehetőség. A résztvevők rajz/akvarell workshopon vehettek részt Czanik Ferenc kapuvári festőművész jóvoltából, valamint egy pasztellkurzusba is belekóstolhattak, amelyet Pósa Ede festőművész tanítványa, Gécseg András tartott. Az eseménydús tábor legvégén táborzáró kiállítást rendeztünk azokból az alkotásokból, amelyek a hét alatt készültek. A tárlat mellett vasárnap Ferenczi József halálának 30. évfordulójáról és felesége, Ferenczi Józsefné Katica néni halálának 6. évfordulójáról is megemlékeztünk a fertődi temetőben. A tábortagokkal tiszteletünket tettük a sírjuknál, fejet hajtottunk munkásságuk előtt – zárta a beszélgetést.