A 10.Színházi Olimpia és a Bábművészeti Világtalálkozó, harmadik egyben záró programját szervezi meg Győrben a Vaskakas Bábszínház. A Csepűrágók Világfesztiválja igazi családi mókának ígérkezik, argentin akrobaták, német one-man-show, francia várási „Vitéz László” bábjáték”.

– Az utcaszínházi produkcióknak, csak néhány pillanatuk van arra, hogy megragadják a járókelők figyelmét. Így rendkívül látványosnak, szellemesnek, frappánsnak és legfőképp lebilincselőnek kell lenniük. A beválogatásnál minden produkciót megnéztük, és tényleg a stílus képviselőinek krémje érkezik most Győrbe – mondta el Kocsis Rozi, az eseményt szervező Vaskakas Bábszínház igazgatója.

– A Színházi Olimpia keretében már két eseményt szerveztünk, Az egyik egy rendhagyó irodalomórával egybekötött telt házas előadás volt, Weöres Sándor versei nyomán, melyet marosvásárhelyi egyetemisták adtak elő. A második csehországi Drak Színház a kortárs európai bábjáték egyik égköve volt, mely a fiatal felnőtt és a felnőtt közönség körében aratott nagy sikert. Kocsi Rozi kiemelte, a Vaskakas Bábszínház előadásai során mindig arra törekednek, hogy több korosztályhoz szóljanak.

– A bábművészetben mint műfajban sokkal több van annál, mint hogy leszűkítsük egyetlen korosztályra. A felnőtt eladásaink mellett a mesés darabokat is úgy tervezzük meg, hogy több rétegűek legyenek. Ahogy idősebbek leszünk, úgy értjük meg más-más részét a történetnek. A mese felnőttkén is adhat mintát arra, hogyan lehet megküzdeni a saját sárkányainkkal. Ha a felnőtt unatkozik a gyermek előadás közben, akkor az nem egy jó előadás. Reméljük a Csepűrágó is bebizonyítja a kilátogatóknak, hogy a jó előadás korosztályfüggetlen.

Az eseményre olyan sok nagyszerű fellépőt sikerült meghívni, szám szerint tizenhármat, hogy szombaton már reggel fél tízkor kezdődnek az előadások és egészen este fél nyolcig mindig lesz valaki a három színpad valamelyikén. Az előadások mellett különböző játékokkal is várják a kilátogatókat, lesz artistaképző, és mechanikus játszótér, valamint egész napos játszóház is.

A részletes programot ITT>> találják.