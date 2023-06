A Halászi Hagyományőrző Egyesület jóvoltából megtudhattuk hogyan fonják a kulcsoskalácsot, és amint az kisült, meg is kóstolhattuk az édes finomságot. Sőt még táncra is perdítették a jelenlevőket az egyesület tagjai. A lángos mellett sajtokat, mézet, söröket lehetett kóstolni. A Mosonvármegyei Múzeumban országos kosárfonó iparművészeti kiállítás nyílt. A kosárfonás történetét járta körül előadásában Körmöczy Zsuzsa, a Hansági Múzeum néprajzos-muzeológusa is és a Csütörtöki Szalon is hozzájárult a jó hangulathoz. A Cselley-házban Gasztonyi Kálmán és Bors Györgyi festőművészek közös kiállításán Juhász Bálint, a Hansági Múzeum művészettörténésze vezette végig az érdeklődőket, és a Múzeumok Éjszakáján a magyaróvári Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplom kriptája is feltárult.

A Múzeumok éjszakáján a kicsiktől a felnőttekig visszavittük az érdeklődőket a múltba

– tette hozzá a múzeumigazgató, aki szerint jó, ha vissza tudunk térni a gyökerekhez, illetve a kézműves termékeknek, melyek reneszánszukat élik, szintén teret szerettek volna adni a rendezvényen.