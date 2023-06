A felnőttekre és a gyerekekre is gondoltak a szervezők, az érdekes tárlatvezetések mellett tematikus foglalkozások is lesznek, mint például agyagozás, vagy stand up, esetleg country tánctanulás. A gasztronómiát kedvelőknek sör és whiskykóstolót is szerveznek. Készülnek végvári vitézbemutatóval is, ahol muskétásokkal lehet fotózkodni, és az ágyúdörrenés sem maradhat el. De fel lehet próbálni a cowboyok és az indiánok egyenruháit, és testközelből megismerni az akkori eszközöket. A legbátrabbak pedig a műbikára is felpattanhatnak, ha meg akarják ismerni az igazi vadnyugatot.

A Petőfi 200. emlékévnek állított új kiállítást is megnézhetik, ahol megismerhetik a költő Győrhöz kötődő szálait, illetve az első városhoz köthető verseit is. A Várkazamata Kőtárban ismét szerveznek lámpás vezetést, de történelmi divatbemutatót is tartanak, hogy felidézzék a különböző korok viseleteit. A Zsinagóga kupoláját ismét megnyitják a látogatók előtt, a vezetett túrára előre kell regisztrálni, a többi programnál erre nincs szükség, napijegy ellenében bármelyik programon részt vehetnek az este folyamán.

Székely Zoltán kiemelte, hogy érdemes ellátogatni a különböző kiállítóterekbe és a szabadtéri programokra is, mert olyan gyűjteményeket láthatnak és élményeket szerezhetnek, amit máskor nem kínál a Rómer Flóris Múzeum.