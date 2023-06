A kezdeményezés nem újdonság a helyiek életében, a covid alatt azért vezették be a könyvtár ezen szolgáltatását, hogy azok, akik szeretnének olvasni, ne maradjanak olvasnivaló nélkül. A téli időszakban sem szűnik meg a program, csupán annyi a különbség, hogy a könyvespolc bekerül az olvasóterembe és a csere lehetősége annak nyitva tartásához alkalmazkodik.

Tavasztól november végéig azonban a könyvespolc a Művelődési Ház bejáratánál várja az olvasás szerelmeseit. Bárki hozhat-vihet könyvet, de arra is van lehetőség, hogy csak leüljenek és ott lapozzanak bele. Jelenleg 800 körüli a könyvek száma, hetente érkeznek újabb felajánlások.

Köő Tamás a könyvtári kölcsönzés mellett rendszeresen megnézi a könyvespolc kínálatát Fotó: Köőné Szalai Katalin

- Mindig próbálok olyan ötleteket kitalálni, ami a környéken még nem jellemző. Igyekszem megfogni a közösséget és olyan programokat kitalálni, amiben mindenki jól érzi magát, így jött a csere-bere ötlete is - kezdte Köőné Szalai Katalin művelődésszervező, a könyvespolc megálmodója. A helyiek nagyon szeretik, a felnőtt korosztályból az aktív dolgozók éppúgy rendszeres polc használók, mint a szépkorúak. A mai gyermekeket digitális világ veszi körül, nem tudják, hogy a könyvolvasás mekkora élményt ad, viszont a polcnak köszönhetően, ha csak pár percre is, de megállnak, leülnek, elolvassák a könyvcímeket. Lehet, hogy először csak megnézik, belelapoznak, de aztán idővel tudatosan jönnek, keresnek és amit találnak elviszik olvasásra - tette hozzá. Vannak mesekönyveink, verses köteteink, van szépirodalom és romantikus regények, tényleg széles a kínálat, mindenki megtalálja a saját ízlésének valót. A diákok a kötelező olvasmányokhoz is hozzáférnek, ezeket mindig egy helyre tesszük, hogy könnyen megtalálják. Nem csak a fertőszéplakiak, nem csak a könyvtártagok, hanem bárki igénybe veheti a kínálatát - zárta a beszélgetést.