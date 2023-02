A Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet formatervező szaka oktatójának nemcsak a Bogányi-zongorát köszönhetjük, hanem egyedi tervezésű gitárjaival is találkozhatunk egy-egy koncerten.

– Gyermekkorom óta rajzolok és technikai beállítottságú is vagyok. Tizennégy éves koromban a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában tudtam meg, hogy létezik az ipari formatervező szakma, melyben ötvözhetném a képességeimet. Még mindig kevesen tudják, mivel foglalkozik egy formatervező, így legtöbbször azt válaszolom, hogy designer, mert a fogalom divatossága okán gyorsabban képbe tudják helyezni magukat az érdeklődők. Sokak fejében a designer általában a ruhatervezővel kapcsolódik össze. A két művészeti ág közötti hasonlóság az alkotásban egyezik meg, ugyanis a formatervező a tárgyakat öltözteti „szép ruhába”. Van, aki köztéri bútorokat, lámpákat, járműveket vagy különböző használati cikkeket tervez, az én profilom a jármű- és hangszertervezés – kezdte a beszélgetést Üveges Péter, aki hangszercsaládjáért formatervezési díjat is kapott.

Egyre népszerűbb a zongora már a tengerentúlon is, Üveges Péter pedig fejlesztőként foglalkozik a gyártással és a Soproni Egyetem formatervező-hallgatóit is segíti. Fotó: Üveges Péter

Nem a zongora az első húros hangszer, amit tervezett, gitárokat is alkot, többet közülük ismert zenészek használnak, például a Slide-üveg gitárt Nikodém Norbert előszeretettel vette elő koncertjein.

– Közös ismerősön keresztül találkoztam Bogányi Gergellyel, aki ismerte már a munkáimat és felkért, hogy álmodjak neki egy zongorát. Teljes művészi szabadságot kaptam tőle, annyit kért, hogy legyen a zongora hagyományőrző, de közben huszonegyedik századi is. A látványtervek között szerepelt tradicionálisabb és elrugaszkodottabb kialakítású is, ő a legformabontóbbat választotta. A megvalósításhoz közel tíz év és rengeteg munka, sok ember közreműködése kellett. Bükki Attila, majd Cs. Nagy József hangszertechnikusok a zongora megfelelő hangzását alakították, míg Bolega Attila gyártástechnológus-konstruktőrként fogta egybe a projektet, de sok ember lelkiismeretes munkájára is szükség volt ahhoz, hogy megvalósuljon ez a hangszer – beszélt a kezdetekről a formatervező.

– Zeneművészeti közegben itthon nem igazán számít, hogy ki is tervezte a zongorát, a hangzás a lényeg, ami egyfelől jó, hiszen ezzel teljesült az álmom, hogy az általam tervezett tárgy a saját környezetében éljen és ne csak kiállítva legyen. Másfelől meg érdekes, hogy aki ilyen zongorát vesz, az a formája miatt rendeli meg, ugyanis a hangzáshoz szervesen kapcsolódik a forma, melynek hangterelő és hangerősítő szerepe van. Az íves tető és a hátsó láb is jól közvetíti a hangot a közönség felé, így zongoránk hangereje erősebb a klasszikus, azonos méretű híres társainál.