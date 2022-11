A program idején rengetegen érkeztek a Kisfaludy Károly Könyvtárba. Közel négyezer ember fordult meg személyesen a hétvégén a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér rendezvényén. A Kisfaludy Károly Könyvtárban a gyerekkönyv-bemutatókra megteltek a terek, az első emeleten kialakított mesesarok is népszerű helyszín volt. A hétvége során itt több interaktív foglalkozásra, előadásra, könyvbemutatóra várták a családokat.

Az idei, kisebb rendezvényen a klasszikus könyvvásár szintén átalakult, de így is volt lehetőség arra, hogy számos kötetet és kiadványt beszerezzenek a helyszínen az érdeklődők. A félszáz író-olvasó találkozó közül mindenki megtalálhatta a neki kedveset, a történelmi, illetve szépirodalmi alkotások mellett jól elfértek a divattal, a mentális egészséggel vagy éppen a keleti ízekkel kapcsolatos témák is. A rendezvényteremben zajló délutáni könyvbemutatókat élőben közvetítették a könyvtár hivatalos Facebook-oldalán, ennek köszönhetően több mint 4000-en kapcsolódtak be a rendezvénybe az interneten keresztül. A XXI. Győri Könyvszalon ideje alatt a Városháza előtti térre a Petőfi-busz is megérkezett, amelyben a költő születésének 200. évfordulója alkalmából egy vándorkiállítás várta az érdeklődőket.