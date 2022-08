– Fontosnak tartom, hogy a nagy soproni művészelődök megkapják azt a tiszteletet, ami nekik jár, hiszen munkásságuk jelentős részét szeretett városuknak szentelték – magyarázza Szabó Attila, hogy miért hajtja olyan elszántan az új Soproni Képtár ügyét. Egy olyan galériát álmodott meg a Soproni Múzeum raktáron lévő gyűjteményére alapozva, amely alkalmas lenne a város gazdag képzőművészeti múltjának bemutatására.

– A mai, felgyorsult világban nagyon fontos szerepe van a képzőművészetnek. A festményt nem kell órákig nézni, mint egy filmet vagy napokig olvasni, mint egy könyvet ahhoz, hogy megértsük az alkotó szándékát. Elég ránézni, és egy pillanat alatt azonosulni lehet a világával, egyedülálló sűrítménye a művészi üzenetnek. László Gyula művészettörténész azt írta: „A régi Sopron hangulata nagy emberi élmény volt. Nemes és szép volt.” Ezt a hangulatot, ezt a nemes és szép világot közvetítik számunkra a régi festmények. Bemutatásuk azért is fontos, mert a várost szerető lokálpatrióták, a most felnövekvő nemzedék és az ide költözők is elmélyíthetnék soproniságukat. Mindamellett a város kulturális, turisztikai kínálatát is bővítené a galéria – mondja Szabó Attila, aki a közösségi médiában már megosztott információmorzsákat a témában. Az ezekre kapott reakciókból érzékeli, hogy a soproni művészek és művészetbarátok örömmel üdvözlik a város képzőművészeti értékeinek közkinccsé válása érdekében tett lépéseit.

– Azt szeretném, ha a művészet élő lenne. Egy állandó kiállításról beszélek, amit időről időre más-más szempontok alapján újrarendeznénk és kiegészítenénk, így folyamatosan frissülne a Sopronról ezeken az alkotásokon keresztül fennmaradt ismeretanyag. Fontos a művészeti kommunikáció és marketing, valamint a fiatalok érzékenyítése múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. A középiskolás diákok az évi ötvenórás közösségi szolgálat kereteiben például a teremőri és kiállításvezetői munkában is részt vehetnének. Önkéntesekre is alapozhatnánk, így csökkentve a fenntartás költségeit és jelentősen növelve a művészetbarátok körét – tette hozzá lelkesen. A galéria ötletével Farkas Ciprián polgármestert is megkereste.

– Nagyon örülök, hogy a polgármester egy csaknem egyórás megbeszélés alkalmával meghallgatta a javaslataimat és sok mindenben egyetértettünk. A soproni művészet történetét bemutató állandó kiállítás helyszíneként a Munkácsy Termet tartotta legalkalmasabbnak. Ennek megfelelően a Pro Kultúra Sopron vezetőjével és munkatársaival is egyeztettem. Most úgy áll az ügy, hogy reményeim szerint ősszel vagy télen összeállhat az első tematikus kiállítás, amely a Sopronról készült legszebb látképekből és városképekből válogatna, 2023-ban pedig kiteljesedhetne a sorozat – mondta bizakodóan Szabó Attila.