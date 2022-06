Ismét jó hangulatú, sikeres dalostalálkozót tartottak Fertőszentmiklóson, ahol nyolc dalárda állt színpadra és nótázott a közönségnek. A résztvevő együttesek felvonultatták a műfaj minden szépségét. A dalárdák Győrből, Egyedről, Bogyoszlóról, Vágról, Nyúlról, Ivánból és Veszkényből érkeztek a házigazdák meghívására. Zengtek a citerák szólt a tangóharmonika és a klarinét, szebbnél szebb nóták, dalok csendültek fel.

Horváth Tibor, Fertőszentmiklós polgármestere barátként köszöntötte a vendégeket, s kiemelte, "a magyar nóta, a magyar nép lelkéből fakad, kifejezi azokat az érzéseket, amelyek nemzetünk sajátosságai, és szívünkből jönnek."

Menyhárt Imre, a Fertőszentmiklósért Egyesület Férfi Dalárdájának vezetője elmondta, a település dalárdás múltjának 100 éves jubileumát is ünnepelték. A találkozón megemlékeztek a nagy elődökről, akik egy évszázaddal ezelőtt 1922-ben tartották az első dalos összejövetelüket. A vezető kiemelte, a két világháború között a településen működő egyesületek, csoportok nagymértékben hozzájárultak a közösségek kulturális életének újra indulásához, s ha csak az együtt éneklés idejére is, de eltüntették a társadalmi különbségeket. Hozzátette, a kilenc évvel ezelőtt újjáalapított dalárda célja sem más, mint egy közösség, baráti társaság létrejötte. "Összehozott minket a magyar nóta szeretete, és ez tart egyben bennünket ma is."

Kóródi Sándor, a dalárda gazdasági vezetője, Habda Zoltánról emlékezett meg: "Zoli egész életére jellemző volt, hogy mindig adott, mindig szeretettel fordult családja, közössége, faluja iránt". Habda Zoltán zenész családba született, a klarinéttal már gyerekkorában kitűnően bánt. Nagy szorgalommal sajátította el a dalokat, amelyekkel aztán a fellépéseken, nótaesteken több ezer embernek okozott örömet egészen tavaly bekövetkezett haláláig.

Az utolsó iváni cigányzenész munkásságát a Fertőszentmiklósi Dalárda tagjai posztumusz örökös tagsággal ismerték el, és zászlójukra arany szalagot kötöttek Habda Zoltán nevével. Az emlékplakettet a klarinétos özvegye, Habda Zoltánné, Marika és a család vette át, miután egy archív felvételről felidézék a zenész hangját és játékát.