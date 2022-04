A derűs tavaszi napsütés éles árnyékokat rajzol a főapátság könyvtárának padlójára. A szédítő magasságokba nyúló polcok közt a régi kötetek megnyugtató pergamenillata lebeg. Körülöttünk, valamint a talpunk alatt megbúvó raktárban mintegy négyszázezer dokumentum. – Vannak helyek, amelyeknek hangulata van, és vannak, amelyeknek szelleme. Pannonhalmára ez utóbbi igaz – kezdi Ásványi Ilona, a főapátság könyvtárának első női vezetője, aki gyerekkorát Dunaszigeten töltötte, középiskolába pedig a győri Kazinczy-gimnáziumba járt. – A legendás Z. Szabó László tanár úr egyénisége, személyisége meghatározó volt számomra abban, hogy magyartanár lettem. Soha nem gondoltam, hogy könyvtáros leszek, Pannonhalmára is tanárként érkeztem, és néhány évvel később lettem csak a főapátsági könyvtár munkatársa. A tanári énem működik ma is minden könyvtári bemutatón, könyvtáros szakmai vagy más tematikus idegenvezetésen is.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárral kezdődik a magyar könyvtártörténet, itt másoltak először kódexeket, gyűjtöttek először könyveket. Ez a könyvtár megkerülhetetlen, ha a magyar könyvtártörténetről esik szó. Az élesebb szemű látogatóknak az is feltűnhet, hogy a vaskos, évszázados kötetek fölött néhány polcon újabb könyvek is láthatók.