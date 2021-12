Az idén húszéves Győri Könyvszalon kiemelkedő eseményének, a Dráma a szalonban versenynek az idén Roxy, a menhelyről menekített kutya volt a főhőse. Megható történetét Szeghalmi Balázs kollégánk osztotta meg olvasóinkkal múlt csütörtökön. A szerencse, no meg dr. Dézsi Csaba András polgármester keze úgy hozta, hogy a Kisalföld napilap aznapi hét lehetséges címe közül került ki győztesen a Roxy, a világjáró kutya. Főhetett a három szerző feje, hogy a számukra kisorsolt színészekkel milyen darabot állítsanak színpadra a nem mindennapi történet kapcsán, amelyben kollégánk bemutatta a kutyus és gazdája évek óta tartó gyalogos, valamint kerékpáros kalandjait. A sikeres est akár előre borítékolható lett volna, hiszen ahogyan azt mondják: egy kutya vagy gyerek a színpadon már önmagában fél siker. A szerzőknek és a színészeknek már csak a másik felét kellett hozzátenniük. Volt azonban jó néhány újdonság az előző évekhez képest. A győri színészeken kívül a kaposvári egyetem hallgatói is részt vettek a programon, valamint a szerzők egyben a rendezők is lettek. Roxy, Szórády József kutyája kedvességével levett mindenkit a lábáról.