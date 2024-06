– A saját védelmünk mellett, gondolnunk és cselekednünk kell a környezetünkben élő állatok védelméről is – hívja fel a figyelmet Királyfi Péter, a győri önkormányzat ellenőrzési referense.

– A városi környezetben a társállatokat, madarakat, gazdasági haszonállatokat érintheti akár életveszélyes helyzetet is előidézve a magas hőmérséklet. Ügyeljünk a megfelelő minőségű, mennyiségű ivóvíz meglétére, elérhetőségére. Naponta adjunk friss vizet kutyáink, macskáink, díszmadaraink számára. Lakáson belül védelmet nyújt a kövezett (járólapos) helyiségek gyakori hideg vízzel való felmosása.

Hatásos az állat pihenőhelyén enyhén vizes fekhely biztosítása, valamint lakásunk kora reggeli, késő esti, éjszakai átszellőztetése. A szabadban tartott állatnak a mozgási lehetőség mellett árnyékos területet, búvóhelyet alakítsunk ki – tanácsolja a szakember, aki azt is elmondta, hogy a helyi rendelet tiltja a közterületen macskák, itatását, azonban a rettentő testhőmérséklet közeli, vagy már feletti melegben kirakott víz életet menthet. Ez humánum szempontjából, a hőségriasztás idejére vonatkozó időben elfogadható lehet.

Kutyák sétáltatását este, reggel végezzük lehetőség szerint rövidebb távokkal. A napközbeni séta alkalmával ügyeljünk, hogy a felforrósodott út felülete komoly égési sérüléseket okozhat. Célszerű sétáltatáskor kis palack vízzel menni, itatás, a test hűtése céljából. Jeges víz használata nem tanácsos. Keressük sétakor az árnyékos részeket.

Gondolni kell a vadon élő madarak szomjúságának enyhítésére, amit kertes területen itatóedény, teli vizesvödör kirakásával oldhatunk meg.

– A gazdasági haszonállatok közül a rovarok, a méhek, az életük kockáztatásával továbbra is még serényen dolgoznak érdekünkben. Az itatásuk (méhész is végzi) a megmentésük mellett gazdasági érdek. A nagyobb (akár 3-4 km) gyűjtési távolságból visszatérő méh megszomjazhat, innia kell. A pár darab szárnyast (tyúk , kacsa, liba stb,) tartóknak is elegendő vizet kell biztosítaniuk állataiknak. Nagyon fontos a "jó gazda" módjára történő gondoskodás. A túlzott napon tartózkodásnak a napszúrás, hőtorlódás lehet veszélyes következménye. Ügyeljünk, hogy autóban ne hagyjuk magára állatunkat, mert ilyenkor percek alatt a külső hőmérséklet "résnyi ablak" mellett is duplájára emelkedhet. Amennyiben a melegben, a szokásostól eltérő hangulatot, viselkedést tapasztalunk, az elsősegéllyel (hűtés) egyidőben keressük fel az állatorvost. – tanácsolja Királyfi Péter.