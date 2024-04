Közös ügyünk a zöldenergia címmel indított online konzultációt a magyar kormány. A felmérésben egyebek között a zöldenergia megtermelésének és tárolásának fontosságáról, a napelemek telepítésének és az elektromos közlekedésnek az állami támogatásáról, a szabályozási rendszer szigorításáról, a nagy szennyező cégek klímavédelmi költségeinek megfizetéséről mondhatják el véleményüket a kitöltők.

Az online párbeszédről szerdán délután Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese tartott sajtótájékoztatót Kapuváron, a Városházán. A politikust Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos ás Hámori György polgármester fogadta.

- A kormány egy rendkívül fontos ügyben indított online konzultációt, Közös ügyünk a zöldenergia címmel. A konzultáció fő témája tehát a zöldenergia jelentősége, ami nagyon fontos, hiszen mindannyiunk életét befolyásolja az energiabiztonság és azon belül is az, hogy minél tisztább, biztonságosabb és megfizethető energiához juthassunk hozzá. Minden család, önkormányzat, település vagy vállalkozás és a mezőgazdaság számára is rendkívül fontos kérdés. A téma szakavatott szakértője Koncz Zsófia miniszterhelyettes asszony - mondta bevezetőjében Gyopáros Alpár.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese és Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő.

Fotó: Cs. Kovács Attila

A miniszterhelyettes arról beszélt, hogy az online párbeszéd tapasztalatai a kormány már futó programjait erősíthetik meg, illetve tervezett intézkedésekre reagálhatnak.

- A magyar kormány számára nagyon fontos, hogy egyetértési pontokat keressen és fontos ügyekben kikérje az emberek véleményét. Ilyen a zöldenergia kérdése is, melyről az elmúlt időszakban egyre többször hallhattunk. A háború következményeként olyan szankciós politika alakult ki, amely abszolút energiaválságot okozott és azzal kellett szembesülnünk, hogy az energiaellátás, az energiabiztonság, a megfizethető árú energia kérdése fontosabb lett mint valaha. A zöldenergia témájában két nagyon fontos kérdéskört is kibontunk. Az egyik napenergia, a másik az atomenergia kérdése. Ezek azok a kérdések, melyek a zöldenergiáról szóló online párbeszédben is felvetünk a magyar emberek számára. Ez a párbeszéd azt szolgálja, hogy megtudjuk, a magyar emberek ezekről a fontos kérdésekről vajon mit gondolnak-fogalmazott Koncz Zsófia. - A napenergiától kezdve az atomenergián át, a geotermikus energiáig, az elektromobilitásig teszünk fel kérdéseket. Nagyon fontos, hogy a zöldenergiát hogyan tudjuk tárolni? Úgyhogy ezzel kapcsolatban is van kérdés és például a Napenergia plusz programról is, amelyet nagy érdeklődés övez. Ez az első kormányzati program, amelyik nem csak napelem telepítését, hanem a zöldenergia tárolását is segíti. Arra bíztatok mindenkit, hogy töltse ki az online párbeszédet, ami a zoldenergia.kormany.hu felületen található meg. Tizenhárom kérdésből áll, április 15-ig lehet kitölteni. A kérdések mindent érintenek a zöldenergiával kapcsolatban és rövid tájékoztatást is ad arról, hogy áll Magyarország jelenleg ebben az ügyben.

Koncz Zsófia hozzátette: kérdések megválaszolása a kormány számára fontos visszajelzés lesz. Például a rezsicsökkentés fenntartása kulcskérdés a kormány számára és a kérdőív célja ennek az intézkedésnek a megerősítése is. A határidő után kiértékelik a válaszokat, melyek sok, már megkezdett irányt erősíthetnek meg, illetve vannak tervben olyan intézkedések is, melyek az online párbeszédre reagálhatnak.