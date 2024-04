Nőtt a kiosztható pályázati keret és emelkedett a támogatható helyi civil szervezetek száma is Jánossomorján – számolt be közösségi oldalán Lőrincz György jánossomorjai polgármester, aki örömét fejezte ki a város civil szférája, közössége erősődéséért. A szervezetek működését évről évre jelentős összegű pályázati kerettel támogathatja a város. Ebből biztosíthatják működésüket, saját programjaikat, vagy teszik értékesebbé a kisváros programjait. Most több mint 33 millió forintot oszthattak szét 20 szervezet között. Ösztönzik továbbá a szervezeteket arra is, hogy pályázzanak, ezért egy helyi civil workshop szervezését is tervezik szakemberek tanácsadásával.