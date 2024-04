Különleges kiadvány 35 perce

Különszám a Rubiconban Győrről - Minikonferencia az ezeréves városról - fotók

Különszámot szentelt Győrnek a Rubicon történelmi folyóirat, ezt szerdán egy minikonferencia keretében mutatták be a győri városházán. A kiadványt Rácz Árpád, a folyóirat főszerkesztője ismertette, majd Dézsi Csaba András polgármester és Bagi Zoltán Péter, a Városi Levéltár igazgatója méltatta röviden. - Győr kiemelkedő szerepet tölt be az országban, ezért gondoltunk arra, most bemutatjuk, méghozzá olyan formában, hogy az érdekes legyen az ország más tájain élőknek is - mondta a Kisalföldnek Rácz Árpád.

Fotó: Nagy Gábor

- A Rubicon történelmi folyóirat 35 éve létezik. Fennállásunk során korábban is szenteltünk különszámot egy-egy hazai nagyvárosnak. Fontos volt, hogy a szerzők között legyenek győriek és olyan nem győriek is, akik jól ismerik a város történelmét - mondta a Kisalföldnek Rácz Árpád, a folyóirat főszerkesztője. - Volt több olyan időszak is Győr életében, amikor szerepet játszott az ország sorsának alakításában. ötször foglalták el idegen hadak, a középkorban a törökök, majd Napóleon a győri csatában 1809-ben, az 1848-49-es szabadságharc alatt az osztrákok, a románok az első világháború után, 1945-ben a szovjetek.

Bemutatták a Rubicon különszámát Győrről Fotók: Nagy Gábor

A lapban szó esik a város kiemelkedő jelképeiről is, mint a Szent László hermáról, külön írást kapnak a barokk korszak fejlesztései. Mivel a modern kor mindig nagy érdeklődésre tart számon, időben is közelebb áll az olvasóhoz, ezért a vérzivataros, sok eseményt hozó XX. század több írásban is megjelenik, emelkedett és tragikus említésben egyaránt. Apor Vilmos vértanúsága, a gyáripar kialakulása mellett a hétköznapi életről is szó esik, akárcsak a győri futball aranykoráról, Verebes Józsefről és legendás csapatáról. A különszám már kapható az újságárusoknál. A Rubicon történelmi folyóirat győri különszáma mellett a Rubicon Intézet szervezésében egy minikonferenciát is rendeztek tegnap Az ezeréves Győr" címmel. Ezen Nemes Gábor a Szent László hermáról, Bagi Zoltán Péter Győrről, mint a Nyugat pajzsa, a végvidék legfőbb erőssége, Dézsi Csaba András a vaskakasról és a Győr-keresztekről, Oross András a szabad királyi városról, Székely Zoltán a barokk Győrről, Nagy-L. István az 1809-es győri csatáról, Honvári János Horváth Edéről, Hajba Ferenc Markó Ivánról és a Győri Balettről beszélt röviden.

