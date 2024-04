Többek között a PKM géppuska használatát, szét- és összeszerelését is elsajátították. A Mistral légvédelmi rakétaosztály pedig a legújabb felszereléseket tesztelte, nemcsak a fegyverek, de az álcázás is fontos része volt a programnak. Emellett pedig lövészeten is tesztelték tudásukat, hogy mindig minden helyzetre fel legyenek készülve a győri honvédek.

Fotó: Győri Rakétaezred