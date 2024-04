A konyha teljes körű felújítása év elején kezdődött. Az új alaprajz tervezésekor a szakemberek törekedtek arra, hogy a lehető legpraktikusabban helyezzék el az egyes munkaterületeket, tárolókat, hűtőket, megkönnyítve ezzel az ott dolgozók munkáját. A felújítás során teljesen új világítás,- és légtechnikát építettek be, a gépparkot pedig magas minőséget képviselő Rational típusú eszközökkel és hűtött munkaasztalokkal fejlesztették. A műgyanta padlózat és az új vízelvezetési rendszer nagymértékben megkönnyíti a különböző konyhai felületek tisztán tartását. A beruházásnak köszönhetően az új konyha magasabb vendéglétszámot tud kiszolgálni mindamellett, hogy üzemeltetése sokkal energiatakarékosabb, mint a korábbié.

Az ünnepélyes átadáson dr. Perényi János, a GYSEV elnöke, valamint Kövesdi Szilárd István, vezérigazgató mellett Farkas Ciprián polgármester is részt vett.

- Az elmúlt öt esztendő a fejlődésről szólt Sopron életében, azonban üdvözlünk minden olyan fejlesztést is, amely eredendően nem az önkormányzat által valósul meg, vagy tőle indul, de emeli a város színvonalát és értékét. A vasúttársaság mindig jó partnere volt a városnak, hiszen adót fizet, munkahelyeket teremt és biztosít a soproni polgároknak. Mindemellett a turizmusban is szerepe van, hiszen a Hotel Sopron üzemeltetője. Egy új konyhát adunk át, amely egy jelentős áldozatvállalás árán tudott megvalósulni. A beruházás emeli a szálloda és ezzel a város színvonalát, így az ide látogató turisták nem csak kulturális, hanem gasztronómiai élményekkel is gazdagodnak.