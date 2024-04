50 éve - Áldozó József festőművész kiállítása Győrben

Ritka sikere van a győri Xantus János Múzeum képtárában Áldozó József kiállításának, amely a 82 éves, országos nevű művész első gyűjteményes tárlata szűkebb hazájában. Legutóbb az Ernst Múzeumban aratott hasonló sikert tiszta, értelmes, becsületes piktúrája, amely úgy jeleníti meg a magyar falut, ahogy talán csak Szabó Pál tudta az irodalomban. Legutóbb Himodon egy foltos szalmazsákon láttam ezeket a pasztelleket, amelyek most bekeretezve, üveg alatt sugározzák a kék tekintetű derűt a barokk teremben. A csontos arcú, nagyon szerény, nagyon szegény, de értékeit tökéletesen ismerő, művészi hivatását tudatosan valló művészről akkor a többi között azt írtam, hogy az elmúlt huszon-egynéhány évben összesen nem keresett tízezer forintot a műveivel. Pedig országos neve, s mindegy tíz képe van a Nemzeti Galériában, olyan mesterek alkotásai mellett, akiknek szobrot állítottak Magyarországon. Ma már ezt nem írhatnám le, hiszen azóta tizennyolc pasztellt vásárolt tőle a megyei tanács harmincezer forintért, s ezek a művek ugyancsak itt vannak a tárlaton, a mester legszebb alkotásai közül valók. Áldozó József hét évet töltött (1926-tól 32-ig) a fővárosban, ahol volt része koplalásban, nyomorban, de akadtak emberek, akik felismerték tehetségét, és segítették. Rudnay, Csók, Szüle Péter, Bajcsy-Zsilinszky Endre. Már akkoriban kiállíthatott a Műcsarnokban, a Nemzeti Szalonban, az Ernst Múzeumban, s közben keményen tanult, szorgalmasan látogatta a rajziskolát, a nagy mesterek műtermeit hogy elsajátítsa a mesterségbeli tudnivalókat. Ezután tért vissza Himodra, szülőfalujába, és elsősorban azzal a céllal, hogy a falut fesse, a falusi embereket, véreit. Tudatos művészi programmal érkezett. Ezt a programot — gyűjteményes kiállítása tanúsítja — megvalósította. Talán amiatt írták róla egy időben, hogy naiv festő, s talán amiatt is, hogy Áldozó Józsefnek időnként napszámosmunkát kellett végeznie, vagy részes aratást vállalnia a megélhetésért. Azt hiszem, ha anyagilag független lehetett volna, szívesebben fogja a kapanyél helyett is az ecsetet, a színes krétát, de őt valahogy elkerülték a díjak, a pénzes borítékok, s nem is zúgolódott emiatt. Rajzolt, festett. Legfőbb erőssége a kimeríthetetlen gazdag színvilág, s mindent tud: tájat, figurális kompozíciót, portrét. Grafikáján, pasztelljein, olajképein egyaránt félreismerhetetlenül Áldozó. Nagy sikere van. Méltán. Jó érzés tudni: a himodi Áldozó József Budapest után szűkebb pátriájában is otthonra lelt.

30 éve - Miért késik a rendelet? Kérdezték Sopronban

Nem is olyan régen Szombathelyen hazai viszonyok között szinte „történelminek” minősíthető helyi rendeletet hoztak: aki közterületen kutyát sétáltat, annak úgynevezett kutyaszettel kell rendelkeznie. Ennek segítségével ugyanis a város tisztaságának megőrzése érdekében - az ebtulajdonos a kutya nagy dolgát higiénikusan és azonnal eltávolíthatja a köz szeme, illetve a cipőtalpak elől. Aki viszont nem rendelkezik kutyasétáltatáskor ilyen tisztasági eszközcsomaggal, bizony büntetést fizethet. Persze nem ez a lényeg, hanem az, hogy a rendelet betartása és betartatása révén kulturáltabb képet nyújt a környék, s tisztább lesz a város. Az elmúlt idők soproni közgyűlésein többször történtek próbálkozások, hogy nálunk is rendeződjön ez a kérdés. A kiindulópont mindig is az volt,hogy a négylábú nagydolgát a sétáltató tudja a legegyszerűbben és a leggyorsabban eltüntetni, feltéve, ha megfelelő segédeszközzel rendelkezik.Nemegyszer fogalmazódott meg tehát az az igény, hogy a szombathelyihez hasonló helyi rendelet megalkotásával (is) konkrétan történjen valami a városkép csinosítása érdekében. A rendelettervezetet előkészítették, kidolgozták, ám hogyan, hogyan nem, a kutyaügy mindig megrekedt és most is „ebül áll”. Sopronban eleddig nem született „kutyaszettes” előírás. Az önkormányzati vezetők egy része ugyanis - ódzkodva a tisztasági eszközcsomag kötelezőbevezetésétől - azon az állásponton van, hogy a hatékonyabb ellenőrzés, a szigorúbb szabálysértési bírságolás megoldja a problémát. A másik álláspont pedig: ettől ugyan nem lesz tisztább a város. Márpedig igazából ez lenne a cél... Közegészségügyi kérdésként kezelve a kutya-(nagy)dolgot,a helyzet feloldása végett az önkormányzati képviselők egy csoportja felkeresi a városi tiszti főorvost is.

10 éve - Új élet a röjtökmuzsaji kastélyszállóban

Január óta számos felújítást elvégeztek a Szidónia kastélyszállodában, az arculat azonban nem változott. Az új tulajdonos az osztrák székhelyű Santas-holding. A Santas-holding egy magántulajdonban lévő osztrák cég, amely főleg a gyógyszolgáltatásokra, privát klinikákra, gyógykezelésekre, rehabilitációs programokra és a szállodaiparra fókuszál. A cég tulajdonosa prof. dr. Günter Nebel -tudtuk meg Gulyás Eszter menedzsertől. - Amikor Nebel úr először megpillantotta a kastélyszállodát, már akkor tudta, hogy meg szeretné őrizni a kastély eredeti szépségét, családias légkörét. Azóta számos felújításon túl vagyunk és a munkák folytatódni fognak, de a stílus és a karakter nem változik. Megújult az elektromos és az informatikai hálózat, a vizes és a légtechnikai berendezések. Felfrissült a wellness és a közösségi terek is. A héthektáros kastélypark rendbetétele szintén jól halad. Volt olyan időszak, amikor 30-40 kertész dolgozott egy időben a díszudvar sövényeinek, virágágyásainak rendbetételén - tette hozzá Gulyás Eszter, akitől azt is megtudtuk, az utóbbi évek vendégszáma a túléléshez elég volt, de a fejlődéshez nem. Most viszont biztatóak az előjegyzések. A nagyobb ünnepekre és hétvégékre egyre többen jelentkeznek be. A szálloda 49 szobájával 100-120 vendéget tud kényelmesen fogadni. Konferenciák, céges és családi rendezvények megtartására egyaránt alkalmas a meseszép környezetben lévő kastély. A környék is számtalan látnivalót, élményt kínál, a közelben élőket pedig a fürdőház és az étterem várja. A Kisalföldnek az előző tulajdonos, a szállodát megálmodó Derry Márta tavaly decemberben úgy nyilatkozott: „Teljesült az álmom, mert most már biztosított a szálloda működése és megmaradnak a munkahelyek is.” (Férjet kapott Szidónia, Kisalföld, 2013.december 31.) Azóta bebizonyosodott, hogy az üzletasszony valóban megfelelő szakmai befektetőre talált. Jelenleg negyvenen dolgoznak a szállodában, de ahogyan növekszik a vendégszám, úgy bővítik majd az alkalmazotti létszámot is. A vezetésben annyi változás történt, hogy az új tulajdonos Thomas Radilt bízta meg az ügyvezetéssel. Ő volt az, aki a befektetést tető alá hozta és az üzlet részleteit is lebonyolította. Az értékesítésért továbbra is Gulyás Eszter felel, az üzemeltetésért pedig Bindicsné Jéri Mária.

A kastélyról A Felsőbüki Nagy család birtokán épült a XVI. században, eredetileg vadászháznak. 1750-ben alakították kastéllyá romantikus, klasszicista stílusban. Az évszázadok alatt többször gazdát cserélt, a szocializmus éveiben pedig gyermeküdülőként használták. Újabb kori tulajdonosai 1997-ben vásárolták meg a kastélyt és a hozzá tartozó parkot. 2000 szilveszterén nyitották meg a négycsillagos Szidónia kastélyszállodát, ami 2013. december 31-én került jelenlegi tulajdonosához.