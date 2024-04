30 éve - Bíznak a sörgyár jövőjében

Leendő kistulajdonosok részvényjegyzése

A Soproni Sörgyár Rt. részvényeinek első jegyzési napján, tegnap, csaknem kétszáz ember várakozott a várkerületi OTP bejárata előtt. Voltak, akik előző nap este, voltak, akik a hajnali órákban álltak be a sorba. Mindnyájan bíztak a KRP sikerében, a folyékony kenyér, a sör kelendőségében...

Fotó: Kisalföld archívum

Korenika Lajosné, az OTP-fiók helyettes vezetője elmondta, napok óta, még a hét végén is gyakorolták munkatársai a jegyzést, a számítógépes adatfeldolgozást. Végig tekintve a helyiségen csodálkoztunk, sehol a reggeli tömeg, nincs tumultus, sorban állás. Kiderült, az OTP előrelátásának köszönhetően sorszámokat kaptak a zuhogó esőben sem tágító kisbefektetők, így kulturáltan és ami fő, gyorsan zajlott a jegyzés. Összesen 180 sorszámot adtak ki, többet felelőtlenség lett volna, hiszen az ÁVÜ bármikor lezárhatja az akciót. Tegnap 50 befektető vásárlását regisztrálták a megállás nélkül dolgozó ügyintézők. Nincs viszont okuk csüggedésre azoknak sem, akik hétfőn nem jutottak el a jegyzésihelyre, s így sorszámmal sem rendelkeznek. Ők szerdán újra próbálkozhatnak... Hogy a várakozók miként vélekednek a részvények megbízhatóságáról? Gábriel Ferenc kárpótlási jegyeiért kért tulajdonrészt a sörgyárból. Biztos befektetésnek reméli az ügyletet. Menyhárt Zsolt már vasárnap elutazott Lövőről a városba, így hétfőn hajnali négy órakor beállhatott a sorba. Készpénzért vásárolt, próbálkozik. „Hátha sikerül” - mondta. Bánfalváról érkezett Schell József, aki szintén hajnalok óta várt sorára türelmesen, hogy kárpótlási jegyeiért részvényeket kapjon. „Bízom a sörben s a gyárban, jobb befektetés ez bárminél” - válaszolta érdeklődésünkre.

20 éve - Auschwitz hatvan év után

Megyei diákok: Pályázatot írtak, hogy találkozhassanak a borzalommal

Két megyénkben tanuló diák is ott lehetett abban a csoportban, amely a holokausztmegemlékezésekre Auschwitzba utazott. A győri Révai Miklós és a kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium tanulói pályázatot írtak, hogy ott lehessenek az emberiség egyik legmegrázóbb emlékhelyénél.

BIRKENAU: Az úgynevezett „szaunaházban" az áldozatok fényképei előtt Debreczeni-Mór Andrea és Horváth Gergely.

Debreczeni-Mór Andrea a Révai Miklós Gimnázium 12. D osztályának tanulója szombat éjjel érkezett meg társaival Lengyelországból. Mosolygós, vidám leány, de ott, a tulajdonképpeni halálgyárat jelentő Birkenauban (Auschwitztől két kilométerre) csak suttogni tudott leszegett fejjel. „Rengetegben állunk, és nem látom még a kiutat. Szörnyűségek zuhantak itt ránk. Hosszú idő kell, mire mindezt fel tudom majd dolgozni. Tudom, hogy a történelmet is másként nézem majd, és emberileg érettebb leszek, többé válok.” Pedig a révais diák nem történész érdeklődése miatt adta be pályázatát az Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet Programjára.

Debreczeni-Mór Andrea inkább a reál tárgyakat kedveli, de mint mondja, író ember, és érzékeny a világ dolgaira. Bábolnán, ahol szüleivel laknak, a helyi Fórum lapnak is munkatársa, sőt, a nagy múltú iskola újságjában, az Iránytűben is próbálkozott már publikációval.

Az érzéseit írta meg

„Mindig is érdekelt a holokauszt. Pontosabban az, hogy miként lehet egy ilyen szörnyűséget megélni, túlélni, feldolgozni. Volt már egy külföldi pályázat, amin megpróbáltam elindulni egy dolgozattal, de az nem volt sikeres.” Most azonban bejutott a legjobbak közé. „Nem történeti kutatásokat végeztem, mint olyan sokan a nyertesek közül. Én az érzéseimet írtam meg, ráadásul a beadás előtti utolsó pillanatban. Jószerével az iskolában is csak az igazgató úr, az osztályfőnököm és egy-két osztálytársam tudja, hogy nyertem és elutazhattam.”

Kiragadni nem lehet

Andrea dolgozata valóban kilóg a sorból. Vágó István, aki a birkenaui látogatást megelőzően Krakkóban beszélgetett a gyerekekkel arról, ki miért is pályázott, sem igazán tudta kihúzni belőle annak pontos tartalmát. Andrea szerint ugyanis az érzések csakis teljes egészükben lehetnek értelmezhetőek. Részeket kiragadni a szenvedélyesen megírt oldalakból nem lehet.

Elemző feldolgozással próbálta megérteni

A 494 benyújtott pályázat közül a Történelemtanárok Egylete mindössze 25-öt javasolt díjazásra. S e negyedszáz között volt a Vitnyéden lakó, de a Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumban most, éppen érettségijére készülő Horváth Gergely is. Kedvenc témája a második világháború. Elemzi, feldolgozza azokat a tényeket, melyeket könyvekből megismerhet. Sok kérdésre talált már választ, arra azonban nem, miért kellett a zsidókat, cigányokat haláltáborokban megsemmisíteni.

„Nem találtam választ”

„A pályázatom arra kereste, keresi a választ, miért. Miért döntöttek úgy a németek akkori vezetői, hogy megépítik a gázkamrákat? Miért kellett embermillióknak meghalniuk? Kerestem a választ, de nem találtam, és szerintem nem is fogom. Amit láttam Auschwitzban és Birkenauban, az egyszerűen felfoghatatlan. Épeszű magyarázat ezekre a borzalmas dolgokra nem lehet. Idő kell ahhoz, hogy mindazt feldolgozzuk, amit a saját szemünkkel láttunk. Ezzel meg kell ismerkednie a világon mindenkinek. Hogy ne történjen meg még egyszer!”

10 éve - Kilátás nyílik a Fertő tóra

A tervek szerint szeptemberre készül el az új, tizenegy méter magas kilátó Fertőszentmiklóson. Erősítenék a kerékpáros-turizmust.

A kilátóról nagyszerű panoráma nyílik majd a Fertő tóra, a Kisalföldre és az Alpokaljára. FOTÓ: MAGASI

Fertőszentmiklóson a felállványozott víztorony „szomszédságában” is munkálatok kezdődtek a közelmúltban. Mint azt megtudtuk, egy tizenegy méter magas kilátó épül a kisváros központjában. - A kivitelezés várhatóan szeptember végén zárul le - kezdte Horváth Tibor, Fertőszentmiklós polgármestere. - A beruházásra a LEADER-program keretében nyertünk el húszmillió forintot. A kilátó megépítése régi tervünk volt, s most jutottunk el oda, hogy megvalósíthatjuk. Nagyszerű panoráma nyílik majd a Fertő tóra, a Kisalföldre és az Alpokaljára. Mert az ember nemcsak előre szeretne látni, hanem messze is - tette hozzá Horváth Tibor.

A mostani építkezés egy idegenforgalmi koncepció része, szeretnének egy pihenőparkot is kialakítani. - Nagy lehetőséget látunk a kerékpáros-turizmus kiszélesítésében. A város bevezető szakaszain már elkészültek a kerékpárutak. Így a Fertő partjáról Fertőszentmiklós is könnyen elérhető. A távlati elképzelések között a Kőszeget Fertőszentmiklóssal összekötő kerékpárút terve szerepel - mondta el a Kisalföldnek a polgármester.