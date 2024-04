kisalfold.hu videó 1 órája

Elindult az első Fertő-táj vonat Sopron és az ausztriai Neusiedl am See között - fotók

A soproni vasútállomásról ünnepélyes keretek között indították útjára szombaton reggel azt a szerelvényt, amely ezentúl a festői Fertő-tájon közlekedik Sopron és az ausztriai Neusiedl am See között. A járatindítás célja, hogy ezentúl vonattal is bárki felkereshesse az UNESCO világörökség részévé nyilvánított Fertő-táj magyar, vagy osztrák oldalának településeit, látnivalóit.

Varga Henrietta Varga Henrietta

A „Fertő-táj vonatok” hétvégente, szombaton és vasárnap közlekednek a két település között. Sopronból és Neusiedl am See-ből (Nezsider) is két-két vonat indul naponta egészen augusztus 25-ig. A vasúttársaság úgy állította össze a menetrendet, hogy optimális csatlakozási lehetőséget biztosítson a Fertő-táj vonatokra a Győr (Budapest), illetve a Szombathely (Szentgotthárd) felől érkező turistáknak is. A vonatok indításával a vasúttársaság célja, hogy minél több turista környezetbarát módon közlekedve keresse fel a 2001 óta UNESCO Világörökségi címmel rendelkező Fertő-tájat. A vonatok kerékpárszállításra is alkalmasak, így további kiemelt cél, hogy még inkább fellendüljön a tó magyar és osztrák oldalán futó kerékpárutak forgalma. A Fertő-táj vonatok esetében kényelmes, klimatizált, alacsonypadlós szerelvényen lehet utazni, aminek köszönhetően kerékpárral is könnyű a fel- és leszállás.

Elindult az első Fertő-táj vonat Sopron és az ausztriai Neusiedl am See között Fotók: Máthé Daniella

Az eseményen részt vett Farkas Ciprián polgármester, dr. Perényi János a GYSEV Zrt. elnöke, Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója, valamint Ivanics Ferenc, a Fertő-táj Világörökség Egyesület elnöke. - Azt gondolom mindenképpen egy olyan kezdeményezésnek vagyunk tanúi, amit a Fertő-tájon már régóta szerettünk volna. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek egyre inkább az aktív pihenést, kikapcsolódást keresik, ezért is fantasztikus, hogy elindulhat ez a járat. A Világörökség területén halad keresztül, amelyhez tíz magyar és húsz osztrák falu tartozik, így az utazás során bárki megismerheti a településeket és azok látnivalóit - hangsúlyozta beszédében Ivanics Ferenc. Farkas Ciprián ünnepi gondolataiban elmondta, hogy minden olyan fejlesztés, elgondolás és tett, amely a közszolgáltatások színvonalát emeli és jobbá teszi, az fontos a térség és a város lakóinak. Üdvözlendő a GYSEV Zrt. azon elgondolása, hogy Neusiedl am See-ig (Nezsider) naponta két alakalommal olyan szerelvényt közlekedtet, amely a kerékpáros turizmus kiszolgálására is alkalmas - tette hozzá. A járatokat az ingyenes kerékpárszállítást is biztosító Fertő-táj felfedező jegy vásárlásával vehetik igénybe az érdeklődők. A járatok szombaton és vasárnap Sopronból 9.08-kor és 15.08-kor, míg Neusiedl am See-ből 11.33-kor és 17.33-kor indulnak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!