Ha egy fát közterületen megrongálnak, megmérgezik, kivágják vagy gyökereit átvágják, megsebzik, akkor ismeretlen tettes ellen a rendőrségen lehetne feljelentést tenni. Esetünkben azonban egy társasház udvaráról, vagyis nem közterületről van szó.

Ölveczky Gyöngyi és a két megsebzett fa közül az egyik. Háromzsáknyi gyökeret szedtek ki a térkövezéskor. Fotó: Gyurina Zsolt

- Nyolcvan éves vagyok, már régóta élek Győrben, az Árpád út 18 alatt. A szóban forgó két hársfa már 1948-ban itt állt a társasház udvarán. Pontosan emlékszem rá, akkor költöztünk ide a családommal, én négy éves voltam. Azóta még nagyobbak lettek, dúsak, tele élettel, tavasztól ősz végéig öntik az oxigént. Sajnos most folyamatos támadásnak vannak kitéve, félek, hogy elveszítjük mindkettőt - kezdte történetét Ölveczky Gyöngyi. Mint olvasónk vázolta, a 15 lakásos társasház udvara térkövezett, rajta autók parkolnak, négy garázs is található az udvarban. A fák gyökerei egyes helyeken, közel a törzshöz felnyomták a térkövet, azt javítani kell. Ez viszont úgy történt meg, hogy a két hársfa alól három nagy zsáknyi gyökeret vágtak ki. Ez bizony óhatatlanul ez a gyökérzet megsérülésével és legrosszabb esetben a fák lassú halálával járhat. Korábban már volt rá példa, hogy az egyik fa lombkoronájának egy része elszáradt, amikor gyökereiből kiszedtek. Olvasónk elmondta: úgy tudja, ahhoz, hogy bárki a fához nyúljon, a társasház lakóinak beleegyezése kell, de erről ebben az esetben nincs tudomása. A helyzetet látva ő szólt a közös képviselőnek, hogy ne bántsák a gyökereket, de hiába. - A társasház magántulajdon, mást nem tehetek, mint a közös képviselet felettes szervéhez fordultam, és bízom benne, szeretett hársfáink megmaradnak még hosszú évekig - fejezte be olvasónk.